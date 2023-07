Escándalo total: Filtran con fotos nueva cita de Jordhy Thompson con la ex que lo denunció por violencia

Hace algunos meses, Jordhy Thompson, jugador de Colo Colo, fue denunciado por segunda vez por Camila Ignacia por violencia.

La joven era pareja del futbolista. Y, luego de un primer episodio de maltrato, destapado en marzo de este año y donde se reveló un video donde el deportista la golpeaba en una discoteque, se separaron.

Sin embargo, tiempo después volvió a exponerlo, dando a entender que en una nueva oportunidad el albo otra vez la había agredido, después de un partido contra Católica donde los hinchas cruzados se habrían burlado de él desde la galería.

“Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo… Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza, me quitó el celular”, dijo la estudiante.

Jordhy Thompson y la nueva cita con Camila

Así, luego de esto, el equipo tomó medidas. Y, junto con separarlo del plantel titular, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, señaló que la figura estaba “con tratamiento psicológico y psiquiátrico, con restricciones, fue separado del plantel, lo trajimos a vivir a la Casa Alba, lo que es una excepción porque es para los menores, pero queremos tenerlo bajo custodia”.

Tras esto, el jugador volvió. Y desde ahí se enfocó en el fútbol, mostrando todo su desempeño e incluso recibiendo una oferta desde Europa, con un club de Países Bajos que estaría interesado.

No obstante, este fin de semana, el futbolista habría olvidado todos los problemas con Camila Ignacia y lo que esto significó para su vida y carrera.

Y, según el sitio Maldita Farándula, ambos habrían disfrutado de una noche en el Casino Monticello, donde ella subió una foto juntos.

Una imagen que borró rápidamente, pero sin eliminar el resto de las instantáneas, donde se le ve con el mismo look que con el colocolino.

De esta forma, Jordhy Thompson y Camila Ignacia habrían vuelto, al menos, a salir juntos. ¿Qué pasará ahora con ellos?