Piden apartar a Jordhy Thompson del plantel de Colo Colo por agredir a una mujer

El volante de Colo Colo, Jordhy Thompson, es protagonista de serios cuestionamientos en redes sociales luego que se viralizaron registros suyos en video agrediendo a una mujer en una discoteca.

En la secuencia se muestra al jugador de 18 años golpeando con su puño derecho en la cara de la chica, todo aparentemente motivado por una discusión previa entre ambos. El hecho ha sido reconocido al interior del club, pero sin que todavía se haya detallado el contexto en torno a la fecha de lo sucedido.

Sin embargo, la agresión de Jordhy Thompson ha provocado indignación entre los hinchas del “Cacique”, tal como evidenció a través de un comunicado la Comisión de Género Rosario Moraga, parte del Club Social y Deportivo Colo Colo, quienes repudiaron el caso de violencia.

“Pedimos que sea apartado del plantel, estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género, no representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos”, profundizando en el problema que esta situación genera.

“No vamos a callar y mucho menos soportar que acciones como estas sigan impunes y para que no ocurran es necesario que todos los organismos de Colo Colo generen espacios de concientización en contra de la violencia machista, su prevención y las acciones a seguir en caso de presentarse“, explicaron, junto con solicitar la intervención al respecto del Ministerio del Deporte.