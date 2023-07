El piloto neerlandés Dilano Van’t Hoff, quien competía en el Campeonato de Fórmula Regional Europea, falleció este sábado a los 18 años en un trágico accidente en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica.

El suceso tuvo lugar en una carrera de la Fórmula Regional Europea previa a las 24 Horas de Spa. Según la agencia de noticias Belga, el accidente se produjo alrededor de las 10:00 horas locales, cuando tuvo lugar una colisión en cadena.

El monoplaza de Dilano Van’t Hoff quedó en medio de la pista y otro coche chocó contra él, condicionado por la poca visibilidad que a esa hora tenía el circuito, perdiendo la vida en el instante.

“Estamos muy tristes de saber del fallecimiento de Dilano hoy en Spa-Francorchamps. Murió persiguiendo su sueño de alcanzar la cima del automovilismo”, lamentó Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1.

“Junto con toda la comunidad del automovilismo, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, agregó el mandamás italiano. En la parrilla de salida de las 24 Horas de Spa se mantendrá un minuto de silencio en honor al piloto neerlandés.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.

Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.

Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”

Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN

— Formula 1 (@F1) July 1, 2023