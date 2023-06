Max Verstappen sigue dominando sin contrapeso la Fórmula 1 al quedarse con la pole position del GP de Austria

Max Verstappen sigue demostrando fecha tras fechas su dominio de la Fórmula 1 y este viernes dio un nuevo paso al quedarse con la pole position del Gran Premio de Austria.

Con un mejor registro de 1 minuto, 4 segundos y 391 milésimas, el neerlandés alcanzó por sexta vez en la temporada la posición de privilegio a la hora de largar en la competencia en el circuito de Spielberg.

Con esto, Max Verstappen apunta a sumar un nuevo triunfo y seguir ampliando su liderazgo en la clasificación de pilotos. El conductor de Redbull será escoltado por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari. En tanto, en la segunda línea, el español Carlos Sainz, también de Ferrari, junto al inglés Lando Norris, de McLaren, estarán desde el tercer y cuarto lugar.

QUALIFYING CLASSIFICATION

