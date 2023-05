Red Bull le da una mano a Max Verstappen, que se quedó con el GP de Miami de F1

Este domingo por la tarde, en Estados Unidos, se corrió la quinta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, instancia donde Red Bull volvió a hacer el 1-2 para sumar la máxima cantidad de puntos.

Si bien Sergio “Checo” Pérez largaba primero, la estrategia de la escudería de bebidas energéticas resultó a favor de Max Verstappen, quien largó en la novena posición.

Con un ritmo endemoniado, ayudado por un auto mejor al del su compañero de equipo y con una estrategia de neumáticos distinta, el neerlandés se abrió paso rápidamente en las primeras vueltas para quedar cerca de Pérez antes del primer ingreso a box.

Luego de ello, Verstappen contó con neumáticos más frescos y rápidos que los del mexicano, que nada pudo hacer cerca del final cuando el neerlandés lo adelantó gracias al DRS.

De esa manera, Max Verstappen quedó en primer lugar acompañado por si compañero de equipo, Sergio Pérez. Es el cuarto 1-2 que se anota Red Bull después de conseguirlo en Bareín, Arabia Saudita, Azerbaiyán y Miami.

En la lucha del resto, Fernando Alonso de Aston Martin completó el podio. George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferari), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine) y Kevin Magnussen (Haas), completaron las primeras 10 posiciones.

Ahora, vendrá un fin de semana de descanso en el circo de la Fórmula 1 y la temporada se retomará en el fin de semana del 19 al 21 de mayo, cuando se corra el primer Gran Premio de Italia, esta vez el de Emilia-Romaña, sexta carrera del 2023.

