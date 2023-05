“Pole hispana”: Sergio “Checo” Pérez largará en la primera posición del GP de Miami

Este sábado por la tarde en Estados Unidos, se disputó la qualy del Gran Premio de Miami, quinta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, la cual volvió a estar dominada por Sergio “Checo” Pérez.

En una prueba donde Lewis Hamilton fue la gran decepción de la jornada (largará 13°), el piloto mexicano de Red Bull se quedó con la qualy, considerando que venía de ganar la última carrera en el GP de Azerbaiyán.

“Checo” Pérez marcó el mejor tiempo del día y se aprovechó además del accidente de Charles Leclerc que hizo sacar la bandera roja cuando quedaba menos poco más de un minuto para el final de la Q3, para posteriormente cerrarlo todo con los tiempos que se habían alcanzado a marcar.

De esa forma, el piloto azteca largará primero este domingo en el circuito callejero de Miami, acompañado en las primeras posiciones por los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr (Ferrari).

La grilla de partida en las primeras 10 posiciones se cerró con Kevin Magnussen, Piere Gasly, George Russell, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Max Verstappen y Valtteri Bottas.

That's one tasty looking grid for Sunday 😋#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/p0sGFaNHmS

— Formula 1 (@F1) May 6, 2023