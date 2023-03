Max Verstappen se queda con la pole position del GP de Bahrein

Comenzó con todo la temporada 2023 de la Fórmula 1, la más extensa en la historia de la categoría, con la disputa de las clasificaciones para el GP de Bahrein.

En Sakhir, Max Verstappen, vigente campeón del mundo, mantuvo el tranco de la temporada anterior y se quedó con la pole position tras lograr una mejor vuelta de 1 minuto, 29 segundos y 708 centésimas.

El piloto de Red Bull será escoltado en el inicio del GP de Bahrein por su compañero de escudería, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, que quedó a 138 centésimas de llevarse la mejor ubicación para iniciar la competencia el domingo.

Charles Leclerc y Carlos Sainz, de Ferrari, quedaron tercero y cuarto, respectivamente. Mientras que dos históricos de la Fórmula 1 tuvieron suerte dispar: el español Fernando Alonso destacó con un quinto lugar para la pole position, mientras que Lewis Hamilton fue séptimo.

PROVISIONAL CLASSIFICATION

