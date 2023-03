Este fin de semana una nueva temporada, la 2023 de la Fórmula 1 arranca en Medio Oriente con el Gran Premio de Bahrein.

La lucha entre las escuderías y los pilotos regresa después de un 2022 donde los austríacos de Red Bull se llevaron todo: campeones entre las marcas y Max Verstappen el bicampeón mundial de la categoría.

Para ello, los alemanes de Mercedes y los italianos de Ferrari afilaron sus cuchillos durante la pretemporada, pero no solo ellos se ven como rivales para Red Bull, esto porque Aston Martín se mostró sólido en las pruebas y aparece como candidato a ser la sorpresa de la temporada.

Lewis Hamilton por su parte, piloto de Mercedes, buscará retomar el protagonismo que perdió el 2022 a manos de Red Bull y Ferrari e incluso de su compañero, George Russell.

Por otra parte, en Ferrari buscarán fortalecer la figura de Charles Leclerc, quien pudo pelear el título de la temporada pasada, pero los constantes errores en boxes hicieron estéril aquella opción. El segundo piloto, Carlos Sainz Jr también tendrá algo que decir.

Finalmente, entre las novedades estarán los debuts de Oscar Piastri, Nyck de Vries y Logan Sargeant como pilotos titulares en McLaren, Alpha Tauri y Williams respectivamente, así como además se extrañará las figuras de Sebastian Vettel que se retiró y de Daniel Ricciardo, hoy tercer piloto de Red Bull.

La primera fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2023 arranca este viernes 3 de marzo, desde las 08:30 horas de nuestro país, con las prácticas libres.

La clasificación para la carrera comienza el sábado 4 de marzo, desde las 12:00 horas, mientras que la carrera quedó programada para el domingo 5 de marzo, desde el mediodía, la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

Welcome to March… we've got some racing to do! 😍#F1 pic.twitter.com/bkmpGCjpwp

— Formula 1 (@F1) March 1, 2023