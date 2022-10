Max Verstappen revalidó su título en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El neerlandés se quedó con el Gran Premio de Japón y se valió de la penalización contra Charles Leclerc para asegurar su bicampeonato en el mayor evento de automovilismo del mundo.

En una jornada marcada por la lluvia y los accidentes en el Circuito de Suzuka, el piloto de Red Bull consiguió su duodécimo triunfo de la temporada 2022, aunque no pudo festejar su título inmediatamente. Esto, debido a que el término de la carrera no había claridad respecto a si la FIA otorgaría la totalidad de los puntos o no.

Finalmente, la organización de la F1 determinó entregar todos los puntos y la penalización contra Leclerc selló el bicampeonato mundial de Verstappen. El monegasco cruzó la meta en segundo lugar, seguido por Sergio Checo Pérez (Red Bull), pero el piloto de Ferrari fue castigado con cinco segundos por cortar camino en el final de la carrera.

Con estos resultados, Max Verstappen llegó a los 366 puntos en el liderato del Campeonato de Pilotos, mientras que su compañero mexicano escaló a la segunda posición de la tabla con 253 unidades. Por su parte, tras finalizar el GP de Japón, Charles Leclerc se ubica en el tercer puesto con 252 puntos.

En tanto, el Campeonato de Constructores también es ampliamente dominado por el equipo de Red Bull. La escudería austríaca acumula 619 puntos en la tabla, seguida por Ferrari con 454 unidades. El podio es completado por Mercedes con 387 puntos.

La próxima jornada de la F1 será en el Gran Premio de los Estados Unidos, la decimonovena carrera de la temporada 2022. El evento se disputará entre el 21 y el 23 de octubre.