GP de Japón 2022 de Fórmula 1: ¿A qué hora es la carrera en Chile, y cómo puedo verla?

El tramo final de la temporada 2022 de la Fórmula 1 continúa este fin de semana. La jornada 18 de la máxima categoría del automovilismo arriba a Japón, en una de las carreras más esperadas por los fanáticos en el circuito de Suzuka, al sur del país asiático.

Con cinco carreras por delante, la lucha entre Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio Pérez está llegando a su final, y tendrá un nuevo round entre los pilotos y escuderías en Asía.

Max Verstappen lidera el mundial con 341 puntos, lejos de las 237 unidades a las que llegó Charles Leclerc de Ferrari. El podio lo cierra Sergio Pérez de Red Bull, también con 235 puntos.

Más atrás aparece George Russell de Mercedes con 204 pts, seguido por Carlos Sainz Jr de Ferrari con 202 puntos. Lewis Hamilton con 170 unidades, cierra las primeras seis posiciones del mundial de pilotos.

La clasificación de constructores de la categoría sigue comandada por Red Bull con 576 puntos, seguido por Ferrari que tiene 439 unidades. Cierra el podio de momento Mercedes con 373 puntos.

La decimoctava fecha de la Fórmula 1 en su temporada 2022 arrancará este viernes 7 de octubre desde las 00:00 horas de nuestro país con las prácticas libres.

La clasificación para la carrera arranca el sábado 8 de octubre desde las 03:00 horas y la podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.

Finalmente, la carrera se correrá el domingo 9 de octubre desde las 02:00 horas de nuestro país.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Star+.

History beckons for Max Verstappen@lawrobarretto looks ahead to a potentially momentous weekend at Suzuka 🇯🇵#JapaneseGP #F1 https://t.co/kLU6qbNENf

— Formula 1 (@F1) October 6, 2022