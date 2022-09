“Desplegó una cultura de cancelación”: ex jefe de división acusa a Alexandra Benado de malos tratos

Durante esta jornada se conoció una nueva denuncia contra la ministra del Deporte, Alexandra Benado, por malos tratos. El militande de Convergencia Social y ex jefe de división de la cartera, Bernardo Santander, se refirió a los motivos de su salida, que se concretó hace más de un mes.

En entrevista con AS, Santander contó los detalles de su denuncia. El ingeniero constructor estuvo a cargo de la División de Infraestructura y Recintos Deportivos, puesto clave en la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Según su testimonio, la ministra Benado le pidió poner su cargo a disposición, por lo que el fin de sus labores llegó hasta el 31 de julio.

Cabe señalar que esta acusación se da a conocer a horas del primer cambio de gabinete que realizará el Presidente Gabriel Boric, en el contexto del resultado del Plebiscito a favor del Rechazo, y en medio de los preparativos de Santiago 2023, marcado por el intenso trabajo en los recintos deportivos.

Como antecedente se suman las denuncias que surgieron contra Alexandra Benado por malos tratos el mismo día en que se ratificó su nombre en el gabinete del Mandatario, semanas antes del cambio de mando.

El primer encuentro

“Fue una relación compleja desde el comienzo”, comenzó diciendo Santander, consultado sobre su relación con la ministra Alexandra Benado. Contó que la subsecretaria Antonia Illanes lo contactó para informarle que había sido considerado para encabezar la División de Infraestructura. En ese entonces, el ingeniero se desempeñaba en el Poder Judicial.

“Luego de un par de horas, el mismo día, ella me volvió a contactar para decirme que la ministra no me quería en su equipo por unas deudas que tenía con una universidad privada y otras que figuraban en el sistema, pero que estaban prescritas. Como yo ya había renunciado oficialmente al Poder Judicial, la subsecretaria tuvo que imponerse ante la ministra”, relató.

Santander recordó también que “el primer día, en la primera reunión, me dejó sin el liderazgo de la infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y dejó como líder a su jefa de gabinete, Natalia Bravo, quién no tenía experiencia en materia de infraestructura pública”.

Tareas incumplibles “solo para fastidiar”

Luego, Bernardo Santander procedió a hablar de los episodios de malos tratos que recibió de la ministra Benado. “Nunca hubo cercanía, nunca hubo una relación grata y siempre desplegó una cultura de cancelación conmigo. Me solicitaba tareas incumplibles solo para fastidiar, porque yo cumplía igualmente con las entregas y no eran consideradas”, afirmó.

También reveló que “esto repercutió en el desempeño del avance de Santiago 2023 porque tuve que ir saliendo, poco a poco, de la segunda o tercera línea en que me tenía. Además, no consideró nuestra propuesta de Plan Nacional de Infraestructura Deportiva, aunque sí desplegó ante la Comisión de Deportes del Congreso nuestra fórmula de priorización de infraestructura a las comunas más vulnerables del país”.

Y aseguró que “lo que no dijo allí es que sólo sería para comunas donde no hubiesen alcaldes de oposición. Nos hicieron sacar a los alcaldes que no eran partidarios del Gobierno. Tuvimos que hacer un filtro medio extraño”.

Finalmente, Santander expresó que “me desilusionó la arrogancia de nuestras autoridades. Lamento el maltrato, pues solo quise colaborar y ser el funcionario que siempre ha apoyado al Gobierno. En este caso, con el propósito particular de poder entregar unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 de excelencia”.

“Ha sido un momento muy complejo, porque suponía que había llegado a un sitio distinto, con tratos que permitieran desarrollar nuestras habilidades técnicas y emocionales. Sin embargo, estuve preso de una cultura de cancelación, propuesta por la ministra”, sentenció.