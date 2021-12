Más líos en la Federación de Hockey y Patinaje: solicitaron embargo contra el ente y se cambió la fecha de las elecciones

Los problemas no se detienen en la Federación de Hockey y Patinaje luego que se publicaran en ADN los antecedentes que implican rendiciones pendientes por proyectos estatales en un total de 286 millones de pesos.

Todo debería haberse empezado a zanjar hoy con las elecciones para la directiva de los próximos cuatro años. Sin embargo, la Comisión Electoral determinó cambiar la fecha de la elección para el 14 de enero asegurando que debe cumplirse el plazo que, por estatutos, implica que el Tricel debe estar constituido 45 días antes.

Sin embargo, como la instancia se armó el 1 de diciembre, los plazos deben prolongarse pese a que la determinación fue criticada por el actual presidente de la Federación de Hockey y Patinaje, Guillermo Mora, quien se postula para el nuevo período pero como tesorero.

Reacciones ante las denuncias en el hockey y patinaje nacional

“Es insólito que el presidente de la Federación por el cual nuestra institución está inhabilitada para recibir dineros se postule como tesorero. Es la gota que rebasó el vaso. Creemos que eso le hace mal a nuestro deporte y a todos los deportistas de nuestra federación. Nos estamos olvidando de lo más importante, los niños y niñas que practican las disciplinas nuestras en Chile“, recalcó José Guzmán, candidato a la presidencia de la lista opositora, en conversación con ADN Deportes.

En tanto, Rodrigo Quintanilla reaccionó ante todos estos antecedentes publicados. Como hermano de Armando Quintanilla, ex secretario de la actual administración, aseguró que la situación de los dirigentes que siguen a cargo se verá a nivel judicial.

“No me parece que se declare una guerra sucia, estamos todos para el deporte. Hay un no pago de sueldos a técnicos y administrativos porque los dineros no han sido firmados a través del IND. En época de crisis, se necesitan soluciones creativas. Esta es una crisis por demandas cruzadas entre la Federación y el IND, los únicos perjudicados son los trabajadores. No se debe mezclar la competencia electoral con el que lleven un año sin sueldos“, zanjó el head coach.

Más problemas de la Federación de Hockey y Patinaje

A todo lo anterior se suma el recurso de protección que se interpuso esta semana por parte de las hockistas Vanessa Jamett y Josefina Faure por el no pago de las costas del juicio que perdió la federación ante las deportistas en marzo del 2019.

En dicha instancia se solicitó el embargo de bienes para cumplir con los montos requeridos. Todo luego que ambas jugadoras fueron suspendidas en el campeonato local durante 2018 por disputar un Sudamericano de Clubes por Concepción de San Juan sin permiso federativo.

Sin embargo, la sanción no tuvo un período determinado y ninguna de las afectadas fue citada para presentar sus descargos. Argumentos que llevaron al fallo en favor de Jamett y Faure por parte de la Corte Suprema y que aporta otro lío económico al ente deportivo.