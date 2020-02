Hockista chilena Macarena Ramos fue figura del Benfica aunque perdió un diente en el partido

Desde el dolor físico al festejo deportivo y todo en un partido. La hockista chilena Macarena Ramos vivió una jornada especial en el partido entre su Sport Lisboa e Benfica y el Club Patí Voltregà de Cataluña.

En el juego de la fase grupal de la Copa de Europa de Hockey sobre patines 2019-2020, la deportista nacional y sus compañeras buscaban la clasificación al Final Four con “Las Águilas”, pero todo se complicaría para ella.

Un pelotazo en su boca la llenó de dolor y pensó que el partido se acababa para ella. Su compañera Margarida Brandao es odontóloga y la asistió en el banquillo del estadio Pavelló Municipal d’Esports.

“Recién una vez que terminó me di cuenta de que me faltaba un diente. No sabía si reír o llorar”, le cuenta Ramos a Las Últimas Noticias. Luego de recibir ayuda fue vital para su equipo anotando un gol y mostrando sacrificio.

La alegría para ella y sus compañeras llegaría con el empate 2-2 en el municipio catalán San Hipólito de Voltregá, ya que disputarán la definición del mayor torneo de clubes europeos y que Benfica no obtiene desde 2016.

“Clasificadas a la final4 y con todos los dientes!!!”, escribió la Maca Ramos en su muro de Facebook, agregando que “senti el apoyo del equipo y confianza que pocas veces he sentido, y es un momento que no se olvida”.

