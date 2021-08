El duro momento que vive Rodolfo Oyola, entrenador de las “Marcianitas”: “He salido a vender milanesas con un carro”

Rodolfo Oyola, entrenador argentino que dirige a la selección femenina de hockey patín de Chile, más conocidas como las “Marcianitas”, vive un duro momento debido a que hace un tiempo no le pagan y se las he tenido que arreglar para generar ingresos en ámbitos extradeportivos.

“Hace un tiempo estuve trabajando en Universidad Católica y realizando talleres en Lo Espejo, pero con la pandemia mi único ingreso era por las funciones en la Selección. Ahora llevo ocho meses sin recibir un sueldo. Nunca había vivido algo así”, señaló el estratega de las “Marcianitas” en diálogo con AS.

Oyola acusa un problema de rendiciones entre el Instituto Nacional del Deporte (IND) y la Federación, por la cual a él y a otra decena de trabajadores no les ha llegado su salario.

“La federación presenta proyectos, el IND envía las platas y nos van pagando. Pero ahora hay dos rendiciones que no han sido liberadas. Como ese proceso está pendiente, el IND no entrega los recursos de este año. Sé que la federación está buscando una solución, pero el IND da poca respuesta. Yo creo que falta voluntad”, aseguró el técnico trasandino.

Ante la falta de ingresos, el DT argentino confesó que ha tenido que salir a la calle a ofrecer “milanesa y para eso tengo que preparar muchos kilos. He salido a vender con un carro y me he acercado a las construcciones que tengo cerca. El trabajo no es denigrante, pero creo que no lo merezco”.

“Yo entrego todos los meses el resumen del trabajo y la asistencia de las deportistas. Sigo trabajando. El Plan Olímpico y el IND lo saben. A veces tenemos reuniones por zoom y a ellos no les importa si tengo internet o no”, complementó.

En cuanto a los desafíos que tiene por delante con las “Marcianitas”, Rodolfo Oyola agregó que “tenemos la Copa Cataluña, que sirve de preparación para el Panamericano que se realiza en Estados Unidos. Después tenemos un Sudamericano y el próximo año tenemos el Campeonato Mundial en Argentina”.

“Tenemos cosas importantes, pero estamos con estas condiciones. Ahora vamos a entrenar en San Bernardo, pero me pregunto: ¿quién pagará la bencina? Ojalá se pueda solucionar”, concluyó.