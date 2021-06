Macarena Miranda de “Mujeres al deporte” fue nominada a premio del Comité Olímpico Internacional: “Es un tremendo espaldarazo”

Macarena Miranda, conductora del programa de ADN, “Mujeres al Deporte”, fue nominada al premio “Mujer y Deporte” convocado por el Comité Olímpico Internacional (COI), por la “promoción de la inclusión de las mujeres deportistas en los medios de comunicación”.

Al respecto, la extenista profesional, que fue número 1 de Chile, y exjugadora y capitana de Fed Cup, se mostró muy contenta y agradecida por la oportunidad de dar a conocer el deporte femenino en todas sus facetas.

“Esto es un tremendo espaldarazo para Mujeres al Deporte y para quienes respaldaron este proyecto para llegar a ADN, nos empezaron a escuchar mucho más, a reconocer mucho más. Y esto se vincula a lo que queremos que sea la difusión del deporte femenino en nuestro país”, dijo en conversación con ADN.cl.

Macarena Miranda, que además es periodista de profesión, gestora deportiva y directora de los torneos de tenis femenino en el país, también tuvo palabras de agradecimiento para el equipo que hace posible realizar el programa.

Agradecimientos al equipo de Mujeres al deporte

“El programa me hizo vincular mucho más con lo que había estudiado, y quiero agradecer al equipo que está con nosotros, a Eduardo Tapia en los controles, Hans Hott en la producción, A “Pol” González y a Rodrigo Hernández. Estoy feliz de estar en una radio que se escucha mucho y donde he encontrado total apoyo a las iniciativas que he propuesto”, agregó.

En la carta que le envió a Macarena el Comité Olímpico de Chile para comunicarle que está nominada al premio, se apuntó también que la tercera temporada de Mujeres al Deporte “busca visibilizar a las mujeres que se vinculan con el deporte desde distintas áreas; dirigentes, deportistas, entrenadoras entre otras. Esa misión es la que quisimos destacar en esta nominación, ya que se trata del único programa radial en Chile que se encarga de difundir el deporte femenino y sus exponentes”.

Esta es sin duda una gran noticia para Macarena y toda ADN, y desde ya la felicitamos por la nominación a esta instancia mundial.