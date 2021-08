La sueca Madelene Sagstrom, quien lideró la primera jornada del golf femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tiene una historia conmovedora.

La deportista reveló a principios de este año que sufrió abusos sexuales cuando era niña, algo que, según dijo este miércoles 4 de agosto, le permitió liberarse a sí misma y a su juego.

“Para mí ser libre ha significado mucho, tanto para mi juego como para mí. Y aceptarme como persona ha sido una parte muy importante para disfrutar de esta vida y de mí,”, indicó Madelene Sagstrom luego de terminar su ronda inicial olímpica en el Kasumigaseki Country Club con una tarjeta de 66 golpes (5 bajo par).

“Creo que hablar de las cosas y tratar de hacerlas más fáciles de hablar es lo mejor… Espero estar ahí para otra persona al contar mi historia, pues me gustaría que alguien hubiera hecho eso por mí”.

“Mi mensaje ha sido muy bien recibido, y quiero que la gente se sienta bien con lo que es… Hablar me hizo sentirme cómoda con lo que soy”.

“Cuando alguien decide hablar ya no lo hace solo por sí mismo, sino que por todas las personas que pueden sentirse identificadas”, añadió Madelene Sagstrom.

La tragedia de Madelene Sagstrom

La golfista nació en Uppsala hace 28 años, es profesional desde 2015 y el año pasado ganó un título en el LPGA Tour, el de Gainbridge.

Madelene Sagstrom tenía solo siete años cuando un adulto la abusó sexualmente.

Y durante mucho tiempo, hasta que era adulta, pensó que lo mejor era callar esa situación, hasta que asumió que lo sucedido no había sido por su culpa.

“Me lastimaba tanto mental como físicamente. Tenía pesadillas e hice todo lo que pude para escapar… El golf me salvó y me perdí en él, pues cuando jugaba estaba bien”.

“Afuera de la cancha no me gustaba quién era. Me sentí insegura, y nunca pensé que era lo suficientemente digna o lo suficientemente buena”.

“No me gustaba al verme en el espejo y ni siquiera podía ponerme loción corporal en las piernas por lo mucho que odiaba mi cuerpo”,

“Me odiaba a mí misma por todo por lo que alguien me hizo”, dijo hace un tiempo Madelene Sagstrom en una entrevista con el sitio web de la LPGA.