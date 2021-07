Bárbara Riveros dijo que tiene “paz mental” tras despedirse de los JJ.OO. en Tokio 2020

Lo había adelantado Bárbara Riveros, la mejor triatleta chilena de la historia: que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participaría por útima vez en la cita de los anillos.

En Japón, la menuda deportista de 33 años ocupó el 25° puesto, lo que la convirtió en la mejor latinoamericana de la prueba. Ese fue el mismo lugar que obtuvo en su debut olímpico en Beijing 2018.

En los JJ.OO. de Londres 2012 terminó en el 16° lugar, y fue en Río de Janeiro 2016 donde Bárbara Riveros rozó una medalla olímpica al terminar quinta.

Ahora, la triatleta que empezó su carrera deportiva de niña reiteró su adiós olímpico a través de su cuenta de Instagram.

La paz mental de Bárbara Riveros

Pero Bárbara Riveros también se dio tiempo para analizar en profundidad si carrera deportiva y hacer un balance de sus cuatro presentaciones en los Juegos Olímpicos.

“El último baile en la cita olímpica ha terminado con una gran sonrisa, sentimientos de gratitud y mucho amor dentro del corazón de “Chicka” (su apodo)”, escribió Bárbara Riveros.

“Mis cuartos Juegos Olímpicos culminaron en una verdadera realidad, no como un cuento de hadas como mucho de nosotros soñamos y saboreamos”.

“(Hay que) Hacerse consciente de esta (realidad) y aceptarlo. Es la parte más difícil, sin embargo, sentirte que lo diste todo bajo las circunstancias que tuviste que sortear y luchaste sin miedo y con coraje en el campo de batalla, me trae paz mental, interior y mucha gratitud y amor hacia ustedes y el mundo”.

“Felicidades a las medallistas olímpicas… Admiración inmensa y muy merecido”, cerró el texto de la triatleta chilena.

Bárbara Riveros adelantó justo tras la competencia en Japón que le “gustaría experimentar en la distancia larga del atletismo”.

Y añadió que no cree posible que esté entre las competidoras de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“No creo que me presente. Para ir a carreras de larga distancia hay que dar el cien por ciento, y hay que ver si puedo sobrevivir a la larga distancia. No me gustan las cosas mediocres ni a medias”.