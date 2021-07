Ahmed Hafnaoui, joven tunecino de 18 años, dio el golpe a la cátedra en la natación

Una sorpresa de carácter histórica protagonizó Ahmed Hafnaoui, nadador tunecino de 18 años que durante la noche del sábado de Chile ganó el oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 400 metros libres.

Y lo celebró con todo, tal como su entrenador, pues nada hacía presagiar que este casi niño superara a los favoritos, el estadounidense Kieran Smith y el australiano Jack McLoughlin.

Así, le entregó de forma inesperada a su paíz el quinto oro olímpico de su historia al marcar un tiempo de 3:43:36.

A Ahmed Hafnaoui se le adelantó la meta

Hace dos años, Ahmed Hafnaoui dijo que su objetivo era ganar oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero ese anhelo se le adelantó.

Hijo del exjugador de básquetbol Mohamed Hafnaoui, Ahmed Hafnaoui volverá a nadar al Centro Acuático de Tokio el martes 27 de julio en los 800 metros estilo libre.

Estos son los primeros Juegos Olímpicos de Ahmed Hafnaoui, y ya emuló a su compatriota Oussama Mellouli, quien con 37 años competirá ahora en sus sextos Juegos Olímpicos, de los que ya ha sido medallista dorado.

El nadador nacido en Túnez se subió al podio junto al australiano Jack McLoughlin (plata) y al estadounidense Kieran Smith (bronce).

“No me lo creo, es increíble. Hoy me sentí mejor en el agua que ayer en las clasificaciones. ¡ Soy campeón olímpico !”.

“Simplemente metí la cabeza en el agua y ya está. Es increíble, un sueño hecho realidad”, dijo el nadador de 18 años.

Cabe resaltar que el ganador de la prueba entró a la final con el peor registro de todos, pero en el momento decisivo eso no le pesó.