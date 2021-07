Atleta estadounidense Sha’Carri Richardson se disculpó por dar positivo con marihuana

La velocista estadounidense Sha’Carri Richardson ofreció disculpas hoy luego de que dio positivo por marihuana y por ello fue sacada del equipo de su país que irá a los JJ.OO. de Tokio.

La atleta de 21 años asomaba como una de las favoritas para ganar los cien metros planos en Japón.

El examen que delató a Sha’Carri Richardson se le hizo el mes pasado en los Trials de Estados.

En ese certamen ganó los los cien metros planos con un registro de 10,86 segundos

“Quiero asumir la responsabilidad de mis acciones… Sé lo que hice. Sé lo que se supone que debo hacer y lo que no, y aún así tomé esa decisión”, dijo la atleta.

“Pido disculpas… Sé que cuando entro a la pista no me represento a mí. Represento a una comunidad que me ha mostrado apoyo y amor, y les he fallado a todos”, dijo Sha’Carri Richardson.

“Así es que me disculpo por no saber cómo controlar mis emociones… Me disculpo mucho si los decepcioné”, añadió la deportista.

Las razones de Sha’Carri Richardson

Sha’Carri Richardson aceptó hoy por la mañana una suspensión de un mes de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (Usada).

La velocista había dicho que su madre biológica había muerto hace poco, pero no quso que tan dolorosa pérdida fuera tomada como excusa.

“No estoy poniendo una excusa ni buscando empatía hacia mí, pero lo que pasó, una de las cosas más impactantes de mi vida, fue un tema muy duro para mí… Quedé en un estado de pánico emocional”.

Según Sha’Carri Richardson, “la gente no entiende lo que es tener que ir de frente al mundo y ocultar mi dolor ¿Quién soy yo para decir cómo lidiar con el dolor de algo que nunca había enfrentado?”.

“Las reglas son claras, pero esto es desgarrador en muchos niveles. Con suerte, su aceptación de la responsabilidad y disculpa serán un ejemplo importante, a pesar de las costosas consecuencias para ella”, agregó Travis T. Tygart, ejecutivo de la Usada.