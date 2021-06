Castigaron a basquetbolista Julius Holt tras insultar y amenazar a árbitro que lo expulsó

Siguen los coletazos para el basquetbolista nacional Julius Holt, del equipo Quilicura Basket, por su desmadre del jueves 17 de junio en un partido con la Universidad de Concepción.

Ese día por la Liga Nacional de Básquetbol ganaron los penquistas por 84-65 en un duelo pendiente por la Conferencia Centro.

Y Julius Holt junto a su compañero Marcelo López fueron echados.

Julius Holt reclamó en el tercer cuarto por un foul técnico que le cobraron, cuando Quilicura Basket ya tenía un expulsado y perdía por 18 puntos.

El deportista se salió de sus casillas, pues agredió verbalmente al juez Matías Stone luego de que lo expulsaran y hasta lo amenazó.

El informe del Tribunal de Disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol decidió suspender provisionalmente por dos partidos a Julius Holt.

Pero Julius Holt tiene la posibilidad de presentar sus descargos a más tardar este martes 22 de junio.

Y se detalla con claridad lo sucedido.

“Restando 4:12 minutos del tercer cuarto, es descalificado de forma directa el jugador del equipo Municipal Quilicura n°9 señor Julius Holt, por reclamar de manera alevosa y exagerada una falta técnica sancionada a él”.

“Luego de la descalificación increpa a uno de los árbitros, señor Matías Stone, de forma amenazante y gritándole”.

El desmadre de Julius Holt

“Que te creí que me veni a echar, con… Te voy a hacer famoso con… Ma… cu… Te voy a esperar afuera pa’sacarte la con… No me vay a echar de mi trabajo, porque este es mi trabajo, ma… cu… “, dice el texto.

El informe añade que “… luego de esto, restando 1:05 minutos del cuarto cuarto, el jugador Julius Holt arroja el balón desde afuera de la cancha a la cabeza del árbitro señor Matías Stone“.

“Ya después de finalizado el encuentro, dicho jugador intenta entrar al camarín de árbitros para increpar al árbitro ya mencionado diciéndole:”

“¿A ver que le vay a poner en el informe po hu…?”.

“Y al no dejarlo entrar grita desde afuera: No importa hue…, igual te voy a esperar afuera con los cabros”.

Por su parte, Marcelo López fue suspendido por un partido.