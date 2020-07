¿Cómo fue el primer Mundial de Fútbol? “Deportes con Historia” lo recuerda en su 90º aniversario

Un día como hoy, hace 90 años, comenzó un “experimento que nadie sabía cómo iba a terminar”, que además “surge como una rebelión”, según recordó Cristián Arcos en su columna “Deportes con Historia” en Ciudadano ADN.

Se trata del primer Mundial de Fútbol, que se jugó en la capital de Uruguay, Montevideo. Según recordó Arcos, la FIFA -creada en 1904- solía organizar la competencia de fútbol de los Juegos Olímpicos, que por esos años “eran lo más cercano a un mundial”. Sin embargo, para 1932, con miras a las Olimpiadas de Los Angeles, el Comité Olímpico consideró que “en Estados Unidos no era tan popular el fútbol”, por lo que eliminaron la competición.

Ante ese desplazamiento, “la FIFA saltó” y decidió hacer un campeonato por su cuenta. Luego de haber ganado la medalla de oro en las olimpiadas de 1924 y 1928, fue Uruguay el país escogido como sede.

El mundial de 1930 tuvo un año y medio de organización previa, algo “hoy día impensable”. No hubo clasificatorias: la organización envió invitaciones a todas las federaciones. Sin embargo, solo 4 países de Europa aceptaron: Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. “Era muy caro, había que viajar en barco”, recordó Arcos. De hecho, Rumania ni siquiera tenía selección de fútbol, solo ligas amateur, por lo que el rey Carlos II envió a un equipo que ganó una liga del carbón. Así, “llegan unos tipos que de futbolistas no tenían nada”. En Sudamérica tampoco había ligas profesionales, si bien ya se jugaba el torneo sudamericano desde 1916. De este continente formaron parte 13 selecciones, entre ellas Chile.

Por ese entonces, Uruguay celebraba 100 años de su declaración de Independencia, viendo así nacer al Estadio Centenario, que se construyó para esa copa. Pero pocos días antes de la inauguración hubo una tempestad, que atrasó los trabajos e hizo imposible que el lugar estuviera listo. La organización se vio obligada a pedirle a los dos equipos más importantes, Nacional y Peñarol, que prestaran sus estadios. Bélgica y Estados Unidos partieron jugando en el estadio del Nacional, mientras el estadio Pocitos, de Peñarol -que ya no existe- recibió a Francia y México.

Al respecto, Clarín contó recientemente la historia de un arquitecto que se obsesionó por reconstruir ese estadio, cuyos terrenos quedaron sumergidos en la ciudad tras el surgimiento de barrios y autopistas. De hecho, “el arco como tal no existe, el resto de la cancha son casas particulares. El medio arco hoy es un paradero de micro”.

A los 19 minutos de ese primer partido, el francés Lucien Laurent anotó el primer gol de la historia de los mundiales. Laurent esconde una historia más bien triste: jugó el mundial con 22 años, y siguió en el fútbol hasta 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, y como muchos franceses, fue reclutado por el Ejército y terminó como prisionero de guerra de los nazis desde 1942 a 1945. Tras su liberación, no volvió a jugar nunca más al fútbol y murió a los 97 años de edad, en 2005.

Chile, por cierto, se anotó dos récords en Uruguay 1930: Carlos Vidal ingresó a la historia como el primer futbolista que falló un penal en una Copa del Mundo, contra Francia. Y el arquero chileno Alberto Warnken fue el primero en expulsar a un jugador -el peruano Plácido Galindo- de un terreno de juego. “Las crónicas de la época decían que había algún tipo de sangre en el ojo”, recordó Arcos.

El fútbol chileno vuelve a entrenar

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, anunció que a partir de las 22:00 horas de este miércoles se autoriza a través de un permiso único especial la práctica de algunos deportes, entre ellos el de los equipos de fútbol profesionales, pertenecientes a Primera División y Primera División B. Son 884 profesionales, entre futbolistas, entrenadores, preparadores físicos y árbitros. También hay autorización para más de 300 deportistas de alto rendimiento, muchos de los cuales se estaban preparando para los postergados Juegos Olímpicos de Tokio, y que hoy necesitan “revalidar marcas”.

Sin embargo, “esto no significa que se vuelva a jugar al fútbol la próxima semana”, recordó Arcos. Aún no hay una fecha para el regreso del fútbol propiamente tal. Se espera que, cuando llegue el momento, se sigan los mismos protocolos que en Europa: estadios sin público, pocos jugadores en cancha, y evitar los vestuarios, llegando los jugadores en sus autos y retornando de inmediato a sus casas. “Son 4 a 6 semanas de entrenamiento para llegar a pensar en volver a jugar”, señaló el tenor escritor.

El permiso actual, recordó Arcos, es solo para traslado a lugares de entrenamiento, “no se les otorga para ir al supermercado o ir a pasear”. En cada entrenamiento habrá un máximo de 50 personas, y los lugares deben ser abiertos. Los equipos autorizados son 10 de Primera División y 8 de Primera B, varios de ellos con sede en ciudades en cuarentena. Otros “ya estaban entrenando, y cuando su ciudad entró en cuarentena tuvieron que dejar de entrenar”, lo que ocurrió en Valparaíso, Curicó y Rancagua. Y mientras en ciudades del norte como El Salvador llevan “entrenando un buen rato”, “en la capital no hay ninguno entrenando porque la cuarentena ha sido amplia”. Muchos de ellos están en una crítica situación económica, al no estar recibiendo ingresos por transmisiones televisivas ni aportes de sponsors.

Por esto, es predecible que no todos los equipos volverán a jugar en igualdad de condiciones. “Eso va a ser así. Pero esa discusión me parece un detalle que habrá que asumir, en medio de una recesión económica con miles de muertos en el país, no se puede estar preocupados de que un equipo entrenó cuatro días más que otros. Eso los retrataría”, comentó el columnista. Colo Colo, por ejemplo, todavía está sometido a la Ley de Protección al Empleo, por lo que se deberá acelerar la negociación entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro, para llegar a un acuerdo “antes del jueves”.

Tampoco se sabe nada sobre el regreso de los torneos internacionales. El ejemplo europeo dice que “cada uno ha regresado a su manera”, pero aún “no se sabe qué va a pasar acá con la Copa Libertadores o la Sudamericana”.