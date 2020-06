¿Será el nuevo DT? Harold Mayne-Nicholls aclaró situación entre Colo Colo y Gustavo Quinteros

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, habló en exclusiva con ADN Deportes en donde se refirió al presente de Colo Colo y la incógnita sobre el nuevo entrenador para el conjunto “popular”.

El expresidente de la ANFP lamentó no haber podido llegar a un acuerdo con el plantel y aseguró que en todas las conversaciones siempre hubo buen nivel. “Lamentablemente no fuimos capaces de llegar a un acuerdo con los jugadores (…) Yo lo único que puedo decir es que las conversaciones siempre fueron de buen nivel, nunca hubo un improperio, una falta de respeto o una palabra inapropiada, o una agresión, nada. Ellos defendieron lo que ellos consideraban que era lo justo, que era que le retornáramos todo los dineros que teníamos que recortar o castigar, y nosotros le dijimos que eso era imposible”, señaló.

Mayne-Nicholls aprovechó de comentar la situación de Gustavo Quinteros, en donde descartó su llegada al conjunto “albo” por el momento, pero que en enero del próximo año se verán las condiciones. “Entrar a traer alguien si no vamos a estar en condiciones de cumplir a nuestros jugadores, me parece una irresponsabilidad absoluta. Por lo tanto hoy día no existe ninguna posibilidad de traer a Gustavo Quinteros para lo que resta de temporada. Nosotros vamos a seguir con Gualberto Jara y con Ariel Palena. Otra cosa será en enero, ahí veremos que sí y que no y veremos cómo son las condiciones, porque hay que ver cómo va a terminar este año”, manifestó.

Finalmente, el dirigente descartó problemas con Esteban Paredes y afirmó que tiene aprecio por el artillero. “No tengo ningún problema. Hablé con él cuando decidimos retomar las conversaciones, y no tengo ningún problema. Hay que entender los contextos, y a veces la gente se los lleva al extremo. Él evidentemente veía que conmigo era difícil sacar lo que él quería, entonces dijo ‘bueno, me juego este naipe, y si resulta capaz que saque lo que quiero’, uno en el juego hace eso también, en estas negociaciones es factible”, sostuvo.

“La verdad es que con todo su derecho, pidió que el presidente estuviera en la mesa, y el presidente dijo no, el que está en la mesa es Harold y Harold es el que negocia, pero eso no cambia en nada el aprecio que yo tengo por él“, sentenció Mayne-Nicholls.