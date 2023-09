“La cinta perdida de Víctor Jara en México”: así es el documental que presenta material inédito del cantautor chileno

En el Ciudadano ADN estamos atentos a la realización del Festival de Arte y Memoria Víctor Jara 2023. Por eso, tuvimos la oportunidad de conocer sobre el audiodocumental La cinta perdida de Víctor Jara en México junto a su realizador, Luis Alberto González, y el músico español Depedro, quienes participarán del evento.

“Víctor es un océano, es impresionante el oleaje que tiene (…) me siento muy afortunado porque asomó. Todo partió en 2019, aquí en el estallido social y tengo que decir que quien me trajo para cubrir de alguna manera esto fue Depedro. No fue un medio de comunicación, lo que dice mucho del periodismo independiente”, comentó al inicio de la conversación el realizador del documental.

El camino para llegar a la cinta perdida

Siguiendo con su relato, González expuso que luego del 2019 regresó a México y tuvo un encuentro con un postproductor de audio llamado Santiago Parra, quien tuvo un rol crucial en la realización del trabajo.

“Él me dijo que su abuelo tenía una colección de discos latinoamericanos muy particular. Fuimos y después de mirar toda esa colección que tenía más calidad que cantidad, Santiago jala un cajón de esos donde puedes poner cables olvidados. Comenzamos a hurgar y ahí asoma casi tímidamente una portada que decía ‘todo mi revolucionario saludo. Víctor Jara, 1971’“, narró.

Según comentó el periodista, lo añoso de la cinta encontrada generó ciertas dudas sobre si seguía siendo audible, por lo que tuvieron que llevarla a un estudio especializado para pedir ayuda. “Después de unos días de incertidumbre nos dijeron que sí se podía escuchar y que incluso podíamos digitalizarla“, señaló.

Un material inédito e íntimo disponible en el FAM 2023

Ante tal hallazgo, el mexicano no lo pensó dos veces y acudió a la Fundación Víctor Jara para notificarlo. “Se las hicimos llegar y ellos nos confirman. Cristian Galaz nos dijo que esto es único porque no hay esta calidad de grabación tan íntima en un momento preciso, ni siquiera en la Peña de Los Parra”, aseguró.

En esa misma línea, González expresó que incluso Amanda Jara, hija de Víctor, tuvo elogios para el material. “Nos decía que escuchar la versión en esa grabación de La Carta, es algo que le movió mucho. Acabamos en las lágrimas cuando nos juntamos”, apuntó.

La conexión especial de Depedro con Chile

Por su parte, el artista español habló sobre su experiencia viviendo el estallido social chileno, cuando él vino a Chile a promocionar su música y justo se topó con las protestas. Ante tal panorama, estaba la opción de no hacer su presentación o seguir adelante. “Decidimos no cancelar”, recordó Depedro.

“El teatro estaba medio lleno porque la gente no pudo acceder… había protestas justo en la puerta. Yo con mi mirada como extranjero no puedo resumir la realidad de un país en la estancia de una semana. Pero sí puedo decir cómo me impresionó y tocó el corazón la gente que vino al concierto y los amigos que nos acompañaban. Manuel García estaba ahí, por supuesto“, narró.

“Me movió mucho por dentro. Luis ha desarrollado un documental que estamos presentando aquí en Chile, pero afuera está haciendo muchísimo ruido porque es una historia universal, como lo es el trabajo de Víctor Jara“, cerró.