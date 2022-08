Hernán Rivera Letelier y posible nominación al Premio Nacional de Literatura: “A lo mejor yo no merezco el premio (…) pero mi obra sí que se lo merece”

En el marco de la presentación de su nuevo libro, “Hombres que llegan a un pueblo”, Ciudadano ADN conversó con el destacado escritor nacional, Hernán Rivera Letelier, quien entregó detalles de su nueva propuesta literaria.

Esta nueva obra, está compuesta por tres historias, a las cuales el novelista calificó como sus “trillizos”, ya que explicó que “las escribí durante la pandemia. Escribí cuatro obras cortas de 100, 120 páginas y tres las escribí con la misma idea: tres forasteros que llegan a una salitrera. Un charlatán, un fotógrafo y un violinista”.

En esa línea, el escritor explicó que lo que busca con “Hombres que llegan a un pueblo” es “mostrar la pampa desde un punto de vista del exrenjero, del forastero. Ya había cantado a la pampa desde distintos puntos de vista: desde el fútbol, los trenes, los bailes, la matanza, el amor, las películas, entonces faltaba contarlo desde el punto de vista de los que llegan”.

De ese modo, Hernán Rivera Letelier comentó su proceso de escritura durante la pandemia y sostuvo: “Si no escribía en el encierro estaba muerto, entonces me puse a escribir como condenado a muerte. Me levantaba a las 5 de la mañana y escribía hasta las 10 de la noche sin parar, nada más que para comer y tomar agua. Me salieron cuatro obras en un año y medio que es como mucho”.

“Cuando uno está escribiendo y tiene contacto con los personajes, los personajes adquieren vida propia, no hay nada más bello en este mundo que escribir. A veces escribir da más placer que el mismo sexo”, afirmó el novelista nacional.

Una reflexión sobre la muerte

Dejando a un lado su trabajo, Hernán Rivera Letelier se refirió a su estado de salud, puesto que padece de Parkinson hace nueve años y en 2019 vivió dos infartos.

“Por lo menos estoy. Yo tengo un 90% de salud, aún me canso un poco. El doctor me había dado dos años de vida, pero como no tenía plata para pagarle me dio dos más”, apuntó con humor el novelista.

“Yo pensaba en la muerte con rabia antes, pero después que estuve a punto y creo que estuve muerto un par de minutos, ya no me da rabia, la acepté hasta con cariño”, agregó.

Una posible nominación al Premio Nacional de Literatura

Finalmente y tras ser consultado sobre cómo ve la posibilidad de una nueva nominación al Premio Nacional de Literatura, luego que diversas voces de la industria lo pidan, Hernán Rivera Letelier dijo: “Es la quinta vez que me postulan. Estoy como buscándole la quinta pata al gato”.

“Yo siempre digo que a lo mejor yo no merezco el premio, porque no tengo estudios, no tengo título, no tengo máster, pero mi obra sí que se lo merece“, añadió el escritor.

“Mis libros han llevado la historia del norte, de la pampa, del desierto a todos los países hispanoamericanos y a 23 países con otros idiomas”, precisó el autor de “Hombres que llegan a un pueblo”.