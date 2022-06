El jueves pasado, la dirección del Internado Nacional Barros Arana (INBA) interpuso una denuncia luego de un ataque incendiario a la oficina de la rectora entrante, la profesora María Alejandra Benavides. Al día siguiente, el viernes 10 de junio, la mesa de trabajo del recinto resolvió suspender las clases presenciales por un mes.

“La decisión de iniciar un proceso de un mes de clases online que permita asegurar el derecho a la educación de todos los estudiantes del establecimiento y que nos permita, como mesa, trabajar incansablemente en buscar las soluciones que nos permitan renovar y reanudar el trabajo presencial”, dijo la rectora en un video difundido la misma jornada.

En ese contexto fue que conversó este lunes con ADN Hoy.

Mesa de trabajo: la parte formativa

A fines de abril pasado se conformó una mesa de trabajo entre la dirección del Internado, la Dirección de Educación Municipal (DEM) y los alumnos. Estos últimos son los que, según señaló Benavides, “han visto los problemas vitales del INBA y son los interlocutores válidos”.

Visto así, la respuesta institucional a las demandas hace que los de “la violencia en la calle no son interlocutores válidos, pero es un fenómeno que hay que abordar con responsabilidad, porque lo que nos corresponde a nosotros es la parte formativa”.

“La justicia y las querellas que han sido acogidas, han iniciado un proceso investigativo que nos darán luces de aquella tarea que nosotros, como educadores, no podemos hacer (…) La respuesta de quién hace eso y por qué, no la tenemos, porque no hay ningún interlocutor que ponga en la mesa las demandas. No podemos descartar ni afirmar ninguna responsabilidad”, puntualizó la rectora.

El desmarque

En el trabajo en la mesa, Benavides aseguró que desde “los voceros de la asamblea fueron claros en decir que no existe un petitorio detrás de estas acciones”, de violencia: “Hay un desmarque completo en términos de lo que el estudiantado ha planteado como necesidad inmediata, que tiene que ver con infraestructura, junaeb, etc.

“Segundo, para explicar el fenómeno tendríamos que revisar 10 años atrás de todas las situaciones que han vivido los colegios públicos, la educación pública y sobre todo los colegios en Santiago, que han vivido historias de malas administraciones que han llevado a la crisis que hemos vivido hoy y que es por una razón multifactorial”, agregó luego.

Ante esto, identificar quiénes son los que promueven estas acciones, “si son personas externas o estudiantes”, explicó la rectora, se dificulta “porque detrás de una capucha es imposible determinar aquello. Y además, nosotros no somos quienes tenemos que hacer esa tarea y para eso la municipalidad ha sido clara: se establecieron las querellas y se han abierto las investigaciones, sobre todo en la aplicación del reglamento interno que esperamos que este mes nos permita tomar las decisiones que corresponde o el traslado de estudiantes si logramos identificar que son del establecimiento los involucrados”.

“No desestimamos absolutamente (nada de) las demandas de los estudiantes, que son reales y legítimas, que son también demandas de los profesores y la comunidad. Y esto tiene que ver con un problema que fue aumentando con el tiempo”, finalizó.