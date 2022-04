Este 25 de abril la Academia Chilena de la Lengua celebrará el Día del Idioma

El próximo lunes 25 de abril, la Academia Chilena de la Lengua celebrará el Día del Idioma, fecha que incluye una charla dictada por el director del organismo, Guillermo Soto, quien entregó detalles de esta instancia en el Ciudadano ADN.

El académico, explicó que “nuestra relación con el idioma antes de ser una relación temerosa, en que tenemos miedo de equivocarnos”, debería ser “una relación un tanto más amistosa o si se quiere amorosa, de aprecio y de cultivo del saber lingüístico”, hecho que busca plasmar en su exposición.

“El español es una lengua muy vigorosa, la habla cientos de millones de personas y nosotros en Chile, con nuestra población bastante pequeña en relación con la gran masa hispanohablante contribuimos también en ella, desde el habla cotidiana, desde las maneras en que normalmente se habla en el campo, en la ciudad hasta la más alta literatura”, agregó.

“Decir sin decirlo. Sugerencias y sutilezas”

Respecto a su charla, “Decir sin decirlo. Sugerencias y sutilezas“, el magister en lingüística detalló que busca poner en el centro que “hay una relación muy estrecha entre la cultura y la lengua”. “De algún modo existe una forma que se ha ido cimentando en nuestro país, que tiene que ver con nuestra historia desde el periodo colonial, hasta hoy”, indicó.

En esa línea, Soto expuso las características del “español chileno” y precisó que “nosotros tradicionalmente tendemos a hablar con un volumen más bajo y a establecer muchas formas de cortesía popular, en las que está el diminutivo, la forma en las que tratamos a otro, esa relación entre usted y tú”.

Además, apuntó que las y los chilenos tenemos “formas no directas de comunicarnos, que a veces hace que a quienes no se han criado en Chile y que comparten la misma lengua, no comprenda siempre todo lo que queremos decir”.

Anglicismos y el español

En tanto, el director de la Academia Chilena de la Lengua, se refirió al uso de anglicismos en el idioma español de Chile y dijo: “El inglés es hoy la lengua dominante, tanto por razones económicas, como tecnológicas y científicas, así como en otra época fue el francés y en el renacimiento el español”.

Asimismo, Soto describió que “existen ciertas áreas que son más receptivas al inglés respecto a otras, por ejemplo, en el ámbito de la economía y la tecnología, la influencia de este idioma es mucho mayor que en otros dominios”.

“En esos casos lo que tratan de hacer las academias es orientar el uso, que recoja la tradición del español, que es más fácil de hacer cuando los términos recién se están acuñando, es muy difícil cambiar expresiones que ya se han asentado en el uso”, agregó.

Cambios sociales y la nueva Constitución

Al ser consultado sobre si los cambios sociales que vive Chile en estos momentos podrían generar un cambio en nuestro idioma, como por ejemplo, el proceso de nueva Constitución que ha reivindicado a los pueblos originarios en la historia de Chile, el académico manifestó que “el español siempre ha sido una lengua que ha estado en contacto con otras”.

“En nuestra lengua y nuestra variedad del español son bastante comunes muchos préstamos tanto del aymara como del mapudungun, también préstamos del quechua”, añadió.

A renglón seguido, Soto continuó: “Lo que está ocurriendo hoy más bien es el reconocimiento que hace la sociedad chilena que somos un país plurilingüe, es decir, que en Chile no hay una sola lengua, sino que existen muchas (…) Lo que ha ocurrido con la Convención en este ámbito es muy positivo, porque se ha relevado el carácter plurilingüe de nuestra sociedad”, cerró.

¿Cuándo y cómo puedo ser parte de la charla por el Día del Idioma?

Guillermo Soto, director de la Academia Chilena de la Lengua, dictará la charla “Decir sin decirlo. Sutilezas y sugerencias”, este lunes 25 de abril a las 19:00 horas, en el marco de la celebración del Día del Idioma.

Y si quieres ser parte de esta disertación, lo puede hacer a través de la siguiente transmisión de Youtube: