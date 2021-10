Nueva Constitución: lingüista habló sobre la importancia del lenguaje claro en la Carta Magna

Chile se encuentre en medio de un proceso histórico y trascendental: se escribirá una nueva Constitución, por lo que surge la necesidad de tener un lenguaje claro, con el fin de que toda la ciudadanía pueda entenderla.

La Academia Chilena de la Lengua organizó la actividad titulada ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje claro?, la que explicará cuál es su importancia, sobre todo a la hora de redactar la nueva Carta Fundamental.

Por este motivo, Ciudadano ADN conversó con la especialista en lingüística forense y doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, Claudia Poblete, quien además será una de los expositores del evento.

“Estamos muy motivados con esta actividad, porque sea ha puesto sobre la mesa el tema del lenguaje claro, producto del trabajo que esta haciendo la convención constitucional, en mira de una constitución que ojalá sea entendida por la generalidad de los chilenos y que sea diferente a lo que tenemos hasta hoy, en cuanto a leyes y en cuanto a la constitución misma”, sostuvo Poblete.

Lenguaje claro: el giro hacia el ciudadano

La lingüista forense se refirió a la charla que dictará en la actividad de la Academia Chilena de la Lengua, la cual se titula Lenguaje claro: el giro hacia el ciudadano y explicó que es “un llamado de atención hacia el Derecho, hace a Lingüística, hacia las instituciones públicas, de dejar de mirarse a uno mismo y de mirar al otro, de mirar al usuario, de mirar al ciudadano”.

“Muchas instituciones, en teoría tiene páginas o documentos que dicen para el usuario, que están hechos para el usuario, que están hechos para que se entienda, pero cuando uno los revisa se da cuenta que no están pensado en el usuario“, agregó Poblete.

Asimismo añadió: “en general en Chile cuesta mucho acceder a la información, no porque no esté disponible, si no porque no la podemos comprender. Entonces el giro hacia el ciudadano significa bueno miremos al ciudadano de verdad, no solo nos quedemos en decir esto es para que lo entienda el usuario”.

Los tecnicismos y la nueva Constitución

Respecto a al uso de tecnicismos, la doctora expuso que “hay algunos que son necesarios, hay algunos que efectivamente desde el punto de vista jurídico no podemos obviarlos, que no tienen una traducción o reformulación o un equivalente. Pero podemos utilizar estrategias para que eso se entienda, o sea, podemos poner un esto quiere decir, esto es, esto significa, una ayuda, un glosario”.

“El llamado es a que esta Constitución, si debe tener algunos conceptos técnicos, que no se abuse de ellos, que se expliquen y fundamentalmente que la redacción sea clara”, agregó Poblete.

De esta forma, Claudia Poblete expresó que “quiero sea un Constitución que yo pueda leerla sin tener que pedir ayuda para entender, que facilite el acceso, que yo pueda leerla sin tenerle que pedirle a un experto que me la lea o que me la traduzca. No digo que toda tenga que ser así, pero principalmente donde están nuestros derechos fundamentales”.

Técnicas y sugerencias para un lenguaje claro en la nueva Constitución

Aprovechando la instancia, la lingüista forense, expuso que “existen criterios a lo que uno puede adherir o seguir para que su texto pueda ser más claro. Ya se han hechos grandes estudios, que diagnostican que el lenguaje de la administración es super complejo, que no se entiende y a partir de eso se han generado sugerencias que nos ayudan a escribir mejor y más claros”.

Dentro de las recomendaciones entregadas por Poblete se encuentran: seguir un orden lógico, tratar de no insertar tantos incisos entre las oraciones o la ideas principales y evitar las frases intercaladas, este último, de acuerdo a lo dicho por la lingüista, “es uno de los grandes problemas” en la actualidad, puesto que “provoca que el lector tiene que leer dos o tres veces y eso es una lectura muy poco efectiva”.

Asimismo, la doctora en Filología Española se refirió a la capacidad de síntesis y explicó que “podría ser una estrategia en algunos cosas“, pero detalló: “hablar claro no siempre es hablar simple o hablar en breve. A veces el lenguaje claro requiere que se extienda un poco más, pero que se entienda la idea y el propósito, de que las cosas finalmente sean comprendidas por las personas”.

De igual forma, Poblete especificó: “Cuando hablamos de lenguaje claro, nos referimos más bien a la comunicación entre las instituciones públicas y los usuarios, es decir, el rol que debe jugar el Estado en término de los servicios que provee puedan ser comprendidos efectivamente. ¿Cuántos beneficios se pierden porque las personas no entienden los formularios? Es una preocupación”.