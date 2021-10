Salo Luna y su aparición en documental de Colonia Dignidad: “Iba a ser un desafío personal inmenso, pero no lo dudé”

A inicios de este mes, Netflix estrenó el documental Colonia Dignidad: una secta alemana en Chile, dirigido por el alemán Wilfried Huismann y basado en una idea original del chileno Cristián Leighton: el narrador principal de este trabajo audiovisual fue Salo Luna, una de las víctimas y denunciantes de Paul Schäfer, jerarca de la comunidad y pederasta.

Actualmente, Gonzalo Luna -su verdadero nombre- tiene 42 años, vive en San Fabián de Alinco y se dedica a hacer clases de voleibol. En su niñez fue visitante de Villa Baviera y fue uno de los “favoritos” de Schäfer.

Sin embargo, tras sufrir abusos por parte del líder de Colonia Dignidad, junto a Tobías Müller logró escapar y llegar hasta su hogar. Luego, fue trasladado a Alemania por razones de seguridad.

En entrevista con Culto de La Tercera, Salo Luna contó cómo se gestó su participación en el documental de Netflix sobre Colonia Dignidad. “Creo que fue hace aproximadamente dos años que vino Wilfried con un equipo acá a la zona. Se había contactado con otro de los jóvenes que había sido abusados por Schäfer y él les dio mi contacto”, contó.

También reveló que el equipo realizó cambios en el guion, que derivaron en que él fuera el narrador. “Tengo que ser súper honesto, cuando me lo planteó mi respuesta fue un sí automático, sin siquiera pensar en todo el desgaste que iba a tener. Iba a ser un desafío personal inmenso, pero no lo dudé”, afirmó Luna.

“Si bien es cierto que mi historia, al igual que la de todas las víctimas que hemos estado en Colonia Dignidad, es tremendamente dura y difícil, nunca permití que esto me dañara psicológicamente o que en el fondo me quedaran secuelas que no me permitieran crecer como persona”, expresó.