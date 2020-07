A 20 años de la muerte de Pepo: “Más allá de su gran obra Condorito, merece ser conocido y estudiado”

View this post on Instagram

¡Tenemos una Novedad! Uno de los personajes predilectos de Pepo, Viborita, ha llegado a Puerto Varas😀 Un personaje muy especial, alejada de las convenciones, desinhibida y extremadamente irónica. Desde su creación a fines de los años cuarenta, representó durante más de una década los cambios y tensiones de la sociedad chilena a través de una aguda y personal mirada sobre el rol de la mujer, las relaciones de pareja, la moda, el desarrollo urbano, el consumismo y la incorporación de nuevos hábitos. Dibujada con maestría y gran dominio de la técnica, Viborita es también reflejo de la madurez artística alcanzada por Pepo. Así lo demuestran los 80 originales incorporados en este libro, que incluye además una profunda investigación sobre los orígenes del personaje, documentos y fotografías que permiten reconstruir la intensa vida de un personaje único en la historieta chilena. Este libro es el primero de una serie que busca rescatar, investigar y difundir el legado de Pepo, construido durante 70 años de trayectoria y diseminado en las principales publicaciones nacionales, incluyendo tanto sus facetas de humorista gráfico, publicista e ilustrador. Reunir y estudiar estas obras es una manera de dar reconocimientos a un artista que ha marcado el imaginario nacional y es parte de nuestro partimonio cultural. Una investigación completísima de @claudio_aguilera_alvarez Edición: Libros Mac-Kay y Cooperativa Gráfica Chilena. Valor $14.900