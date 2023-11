Este sábado 25 de noviembre se registró el primero de los dos conciertos agendados por Roger Waters en Chile, instancia en donde el artista volvió a mostrar su apoyo a Palestina, en medio del conflicto que se vive en la Franja de Gaza entre Hamás e Israel.

La palabras del cantante eran algo esperado, sobre todo luego de que se declarará inadmisible el recurso de protección de la Comunidad Judía en Chile que pedía que no hablara sobre el tema aludiendo antisemitismo por parte del Pink Floyd.

Con una declaración de respeto a los derechos humanos sin distinciones de raza, credo, etc, #ThisIsNotADrill es una referencia a las turbulencias de la actualidad, políticas, sociales económicos, etc.

Es que el mismo Roger Watts advirtió —desde el primer minuto— a los asistentes de su primer concierto en Chile, que su show es altamente político. “Se que lo saben, pero lo diré de todas formas: yo creo en derechos humanos iguales para todas mis hermanos y hermanas en todo el mundo (…) y eso incluye a mi hermanas y hermanos en Palestina“, señaló el intérprete.

Previo a su primer show en el Estadio Monumental, en Macul, el Pink Floyd abordó en rede sociales lo sucedido con la Comunidad Judía en Chile. “¡Oigan! ¡No soy un tú sabes qué! Supérenlo”, escribió el artista, acompañando su mensaje con un emoji de carcajadas y una paloma de la paz.

También incluyó un enlace a un artículo de Revista IQ que informaba sobre el fracaso de la acción judicial.

