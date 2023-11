Roger Waters responde a recurso fallido presentado en su contra por la comunidad judía en Chile

El reconocido músico británico Roger Waters ha generado una amplia ola de reacciones tras su reciente publicación en X (ex Twitter), en respuesta a los intentos de la Comunidad Judía en Chile por prohibir “incitación al odio” durante sus conciertos en el Estadio Monumental. La controversia surgió debido a las declaraciones de Waters sobre el conflicto palestino-israelí.

La Comunidad Judía en Chile había presentado un recurso de protección solicitando que se prohibiera a Waters usar “elementos o emitir comentarios” relativos al conflicto en Gaza durante sus presentaciones programadas para este sábado 25 y domingo 26 de noviembre. El objetivo del recurso era evitar que los comentarios del músico incitaran “al odio y el antisemitismo”.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso presentado por la Comunidad Judía, permitiendo que los conciertos de Roger Waters se realicen sin cambios.

Ante esta situación, Waters expresó su posición a través de su cuenta en X (ex Twitter) con un comentario que ha despertado diversas reacciones. “¡Oigan! ¡No soy un tú sabes qué! Supérenlo”, escribió el artista, acompañando su mensaje con un emoji de carcajadas y una paloma de la paz. También incluyó un enlace a un artículo de Revista IQ que informaba sobre el fracaso de la acción judicial.

La publicación de Waters ha provocado cientos de comentarios, tanto positivos como negativos. Mientras algunos usuarios lo tachan de “antisemita” y expresan decepción, otros lo defienden como una “maldita leyenda” y una “inspiración para todos los activistas”.

Hey guys!

I’m not a you know what!

Get over it. 😂🕊️https://t.co/X7xE8sVZct

"LEGAL ACTION FAILS OVER ROGER WATERS’ CHILE GIGS"

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) November 24, 2023