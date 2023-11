Karol G en Chile: usuarios de BancoEstado reportan problemas para comprar entradas para la Bichota

Al mediodía de este lunes comenzó la preventa de entradas para el regreso de Karol G a Chile en el 2024, sin embargo, diversos usuarios de BancoEstado han reportado problemas en la adquisición de los boletos.

En concreto, los tickets se pusieron a la venta en una preventa exclusiva para clientes de dicha casa bancaria, con un 30% de descuento.

En esa línea, a través de redes sociales, varios usurarios del BancoEstado han informado de problemas para la compra de entradas a Karol G.

Desde descuento si recibir el ticket o fallidas transacciones digitales, los cibernautas han plasmado su molestia en X (ex Twitter).

Hasta el momento, ni BancoEstado ni Bizarro —productora a cargo— se han referido a este hecho.

Que pasa con @BancoEstado ?? No funciona ! #chile pic.twitter.com/igEeuFDjKz

Hola @BancoEstado buen día, no me funciona la aplicación con internet móvil ni con wiffi me aparece el siguiente error pic.twitter.com/s0b1A4fNoB

— Paula (@pauladelosange2) November 20, 2023