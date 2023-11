Casi 700 mil personas en la fila: preventa de entradas para Karol G en Chile genera locura entre fanáticos

Si bien aún quedan meses para el retorno de Karol G a Chile, el regreso de la Bichota al país ya toma forma. Este lunes se inició la venta de entradas para el concierto de la colombiana en el Estadio Nacional.

En concreto, los boletos se pusieron a disposición en una preventa exclusiva para clientes del BancoEstado, quienes adquieren los tickets con un 30% de descuento. Sin embargo, aquella oportunidad de venta solo cuenta con 30 mil entradas disponibles, las cuales se esperan se agoten rápidamente.

Es más, la fila para la preventa de entradas de Karol G en Chile se extendió largamente del total de tickets disponibles, puesto que cerca de 700 mil personas se sumaron a la preventa.

“Ni un pelo le voy alcanzar a ver a la Karol G”, “Si no hay 5 fechas no quiero nada”, “Con cu** agarro galeria a la entrada de Karol G en Chile”, son algunos de los mensajes de los fanáticos de la Bichota en X (ex Twitter).

KAROL G tienes a mas de 500.000 ( dispositivos) haciendo una vila virtual para tu concierto en chile🇨🇱🏟️ si no hay 5 fechas no quiero nada ! #MSBTOUR LA LOCURA EN CHILE ES REAL @karolg #CHILE pic.twitter.com/M0ndytW8YJ — CONSTANZA AL 3331 (@Rxc771) November 20, 2023

ni un pelo le voy alcanzar a ver a la karol g https://t.co/cdXaWbWU3y pic.twitter.com/Jv5yGd16lC — Isaᴴᴸ ×͜× VOY A VER A LOUIS (@ltxhs_91) November 20, 2023

¿Cuándo y dónde será el show?

En concreto, la colombiana se presentará en Chile el próximo 19 de abril del 2024 en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

¿Qué precio tiene las entradas?

Si bien cuando se anunció el show de Karol G en el Estadio Nacional de Chile no se comunicaron los precios de las entradas, el pasado lunes, se informó el valor que tendrán los boletos para el concierto de la colombiana.

En concreto, el valor para las entradas de la cantante de Cairo van desde los $60.000 a los $320.000 (más el cargo por servicio). Además, existen boletos para personas con sillas de ruedas y sus acompañantes por $50.000.