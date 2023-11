Ya quedan unas pocas horas para que se inicie el primero de los tres conciertos que la cantante estadounidense Taylor Swift tiene agendados en Buenos Aires, Argentina, para este 9, 10 y 11 de noviembre, por lo que cientos de swifties ya viajaron al vecino país para cumplir con el sueño de ver a la intérprete de “Fearless” por primera vez en Latinoamérica, y además poder intercambiar alguna de sus friendship bracelets con otras swifties.

Pero, ¿qué son las friendship bracelets y por qué son importantes en los conciertos de Taylor Swift? Acá te lo contamos.

Pulseras de la amistad intercambiables

Las friendship bracelets o pulseras de la amistad son justamente eso, pulseras que las propias swifties elaboran con el objetivo de intercambiarlas con otros fans de Taylor Swift en los conciertos, es una forma especial de sentirse parte de esa multitud que vibra con la estadounidense y sus canciones.

De acuerdo a la periodista y fan de Taylor Swift, Margaret Gaez, “son pulseritas de la amistad, de hecho acá entrevistaron a mucha de la gente que vende las mostacillas y no entendía mucho la locura, están yendo en masa a comprar las mostacillas para hacer las pulseras. Es muy entretenido eso”.

Las pulseras se confeccionan con letras de las canciones, el nombre de la cantante o el título del tour, y no tienen colores al azar; idealmente tienen que ser relacionados al álbum o la canción que hacen referencia. Así, por ejemplo si la pulsera dice “RED”, en relación al álbum de ese nombre de Taylor Swift, claramente los colores tendrán que ser rojos.

La costumbre de hacer estas pulseras e intercambiarlas en los conciertos comenzó a raíz de la canción “You’re On Your Own, Kid”, donde la cantante dice “so make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, es decir: “Haz las pulseras de la amistad, disfruta el momento y saboréalo”.

Así, las y los swifties que lleguen hasta el Estadio Monumental de River Plate para alguno de los tres conciertos de Taylor Swift en Argentina sin duda tendrán sus pulseras para intercambiar y perpetuar con algo más tangible la experiencia que vivirán allí.