La venida de Taylor Swift a Latinoamérica por primera vez no ha pasado desapercibida, es más, su arribo a Argentina ha generado locura entres fanáticos.

La intérprete de Speak Now decidió visitar el país trasandino y Brasil con su The Eras Tour, dejando fuera a los demás países latinos. Sin embargo, las y los swifities chilenos no se quedaron atrás y han llegado en grandes grupos a las tierras argentinas.

Taylor Swift se presentará por primera vez en Argentina, con tres shows programados en el Estadio Monumental de River, programados para el 9, 10 y 11 de noviembre.

Estilo “Rey del Pop”

Pero si bien los conciertos de la estadounidense son el centro de preocupación de sus seguidores, la llegada al país trasandino era algo incierto.

Pero la espera se terminó este miércoles, ya que medios locales, como TN, lograron captar la llegada de Taylor Swift as Argentina, todo muy al estilo Michel Jackson.

Esto, ya que la diva de la música mundial hizo abandono del aeropuerto en Buenos Aires, complemente tapada con paraguas negros, mitología usada por la cantante desde hace años para evitar a los paparazzis, y que anteriormente era muy común con el rey del pop.

Exigencias de una diva de la música

Además de las primeras imágenes de Swift en Argentina, este miércoles dieron a conocer las supuestas exigencias de la artista para su estadía en el país trasandino. Según El Clarín, la estrella de la música country pop, conocida por su amor por el vino, solicitó hasta cien botellas de lujosas marcas de vino para disfrutar en su camarín junto con su equipo después de los espectáculos. Además, pidió cien botellas de champaña y numerosos helados de su marca favorita, Ben & Jerry’s, para compartir con su grupo de acompañantes en sus presentaciones.

La lista de requerimientos también incluye un considerable suministro de agua, con hasta 300 botellas de agua, tanto pura como gasificada, así como una variedad de alimentos para su equipo de bailarines, músicos y personal del Eras Tour.

Además de las demandas relacionadas con alimentos y bebidas, Taylor Swift solicitó que su camerino estuviera decorado con cristales Swarovski y adornado con flores frescas, al igual que su escenario. También pidió una zona exclusiva para descansar antes de cada espectáculo. Estas solicitudes reflejan los estándares y comodidades que la artista espera mientras está de gira y se presenta en Argentina.