Iron Maiden confirma segunda fecha en Chile: conoce aquí todos los detalles

La fiebre por Iron Maiden en Chile está lejos de acabar. Hace escasos días la banda liderada por Bruce Dickinson confirmó su retorno al territorio y despertó el interés de miles de fanáticos en el territorio.

Inicialmente, el conjunto pactó una primera fecha para el próximo miércoles 27 de noviembre de 2024 en el Estadio Nacional. Ahora los británicos confirmaron una segunda jornada para repasar su icónico repertorio.

De tal forma, la oportunidad para presenciar al conjunto en su nuevo capítulo sobre los escenarios, llamado The Future Past Tour, será el jueves 28 de noviembre del próximo año.

Siendo así, las entradas para la segunda fecha estarán disponibles en preventa desde el mediodía este viernes a través del sistema Ticketmaster. Claro que de manera exclusiva para clientes Entel o aquellos que paguen con tarjetas Scotia.

En esa misma línea la venta general arranca este domingo 5 de noviembre desde las 12:01 en la misma plataforma.

A second night has been added in Santiago due to overwhelming demand!

28th Nov 2024 – Estadio Nacional, Santiago, Chile 🇨🇱

Tickets go on sale Sunday 5th November at 12pm local time.#IronMaiden #TheFuturePastTour #Chile pic.twitter.com/T4CePoDSBM

— Iron Maiden (@IronMaiden) November 2, 2023