Regreso de Iron Maiden a Chile: ¿Dónde y cuándo comprar entradas?

Durante la mañana de este sábado 27 de octubre se confirmó el esperado regreso de Iron Maiden a Chile, lo que causó revuelo entre los miles de fanáticos y fanáticas que podrán reunirse con la Doncella de Hierroel 27 de noviembre de 2024 en el Estadio Nacional de Santiago.

Los británicos, quienes aterrizará en suelo nacional con su gira Future Past Tour, “una de las giras más emocionantes y desafiantes que hemos hecho nunca” según consignó Rod Smallwood, mánager del grupo, esto debido a que en dicho concierto, se tocará “tanto material nuevo como canciones que no se han tocado en muchos años con una mezcla de las favoritas de los fans ha sido una gran experiencia tanto para los fans como para la banda este año”.

¿Dónde y cuándo comprar entradas?

La preventa de entradas, la cual contará con un 20% de descuento empezará el próximo martes 31 de octubre a las 12.00hrs y será exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia.

En tanto, la venta general ocurrirá el jueves 2 de noviembre a las 12.01 hrs. Ambas modalidades a través de Ticketmaster.cl

¿Cuáles son los valores?

En Chile por décima vez

La última vez que estuvo Iron Maiden en Chile fue en 2019 con la gira The Legacy of the Beast, visita en la que hicieron dos presentaciones, una por primera vez en el Movistar Arena y otra más masiva como acostumbran, en el Estadio Nacional, entradas que se agotaron en un par de horas para ambos recintos.

Desde entonces, los fans nacionales han esperado con ansias el reencuentro con la banda británica que en varias ocasiones se ha declarado encantada con la energía y entusiasmo de sus fieles seguidores chilenos.

Con la llegada de Iron Maiden a Chile en 2024, se concretará la décima vez de la banda de metal en el país, experiencia que sin duda será épica para todos los que han estado esperando para ver a la dama de hierro nuevamente.