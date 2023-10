Una gran noticia para los fanáticos de Iron Maiden fue anunciada este viernes 27 de octubre, luego que se confirmara el retorno de la banda de heavy metal a Chile en noviembre de 2024 con su “The Future Past World Tour”, que ya ha vendido entradas en varios lugares del mundo.

Así, a través de redes sociales se confirmó un concierto en Chile, el que se realizará el 27 de noviembre de 2024 en el Estadio Nacional, mismo recinto que ha visto a Iron Maiden presentarse anteriormente en el país.

Y ojo, que por el momento, Chile es el único país de Sudamérica confirmado por la banda británica para su tour 2024 que además estará en Estados Unidos y Canadá.

En tanto, las entradas se pondrán a la venta durante los próximos días, con un beneficio de preventa para clientes de una empresa de telefonía.

En Chile por décima vez

La última vez que estuvo Iron Maiden en Chile fue en 2019 con la gira The Legacy of the Beast, visita en la que hicieron dos presentaciones, una por primera vez en el Movistar Arena y otra más masiva como acostumbran, en el Estadio Nacional, entradas que se agotaron en un par de horas para ambos recintos.

Desde entonces, los fans nacionales han esperado con ansias el reencuentro con la banda británica que en varias ocasiones se ha declarado encantada con la energía y entusiasmo de sus fieles seguidores chilenos.

Con la llegada de Iron Maiden a Chile en 2024, se concretará la décima vez de la banda de metal en el país, experiencia que sin duda será épica para todos los que han estado esperando para ver a la dama de hierro nuevamente.