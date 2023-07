Iron Maiden Chile 2024: ¿Cuándo sería la décima visita de los británicos al país?

El mundo del rock y metal pueden comenzar a celebrar, porque Iron Maiden estaría volviendo muy pronto a Chile. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en radio Futuro, quienes conversaron con Jorge Ahués de MaidenChile.

“De acuerdo a los últimos trascendidos que tenemos, estaría llegando en marzo a Chile, posiblemente con tres shows”, dijo Ahués en transmisión de La Del Rock.

“Con el Future Past Tour está girando ahora. Están tocando hoy en Barcelona, nos están informando de su gira por Europa. La gira culmina en octubre con el Power Trip, comparte escenario con Guns N’ Roses ese día. Esperamos que por fin el Estadio nacional esté en condiciones de recibirlo. Deberían estar llegando el primer trimestre de 2024 a Latinoamérica“, indicó Ahués en conversación con Matilda Svensson y Pato Cuevas.

Cabe destacar, que esta visita sería el décimo arribo de Iron Maiden a Chile, luego de su paso por terreno nacional con el The Legacy of the Beast en octubre de 2019, con conciertos en el Movistar Arena y en el Estadio Nacional.