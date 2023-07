Fauna Primavera revela line-up completo para su edición 2023

Blur

Pulp

Babasonicos

Róisín Murphy

The Blessed Madonna

WhoMadeWho

Warpaint

Weyes Blood

Bandalos Chinos

Rubio

Hermanos Gutiérrez

Andrés Nusser

Nick Hakim

De momento aún no ha dado a conocer el line up por día, aunque sabemos que tanto Blur como Pulp son los encargados de cerrar el evento el 24 y 25 de noviembre, pero aún no han mencionado que día cierra cada uno.

¿Cómo y dónde comprar entradas?

La venta de entradas se encuentra disponible mediante la página de LiveTickets, la cual puedes encontrar en el siguiente enlace.

Sobre los precios para esta edición 2023, son los siguientes: