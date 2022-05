Gian Marco y colaboración con Alberto Plaza: “Lo que él piense o hable de su país es su problema”

Celebrando 30 años de carrera, este 26 de mayo en el Teatro Caupolicán, el cantante y compositor peruano, Gian Marco, vuelve a Chile a reunirse con su público, por lo que ADN conversó con el tres veces ganador del Grammy Latino, sobre este especial show titulado “Cuarteto Acústico“.

“Llegar a Chile siempre es recordar muchas cosas que viví acá cuando estudiaba y vivía aquí y siempre encontrarse con la gente después de la pandemia es lo más lindo que le puede pasar a un músico”, detalló el cantautor.

Gian Marco precisó que “está agradecido de la vida por poder hacer lo que más amo” y señaló que con este show ya ha visitado 12 ciudades de Estados Unidos y además de Santiago, lo llevará por Ecuador, México y obviamente Perú.

“Son dos horas y 45 minutos (de recital), pero si el público quiere más y el lugar nos deja, bueno yo lo cierro. Este es un concierto donde tocó canciones de mi obra y canciones que he escrito y han cantado otros, que han sido mi mejor radio”, agregó.

En esa línea, el cantante le agradeció a los peruanos residentes en Chile, ya que ellos trajeron y dieron a conocer su música en el país.

La celebración de tres décadas

Respecto a sus 30 años de carrera, Gian Marco señaló que “no ha sido fácil”. “No puedo dar nada por sentado, pero cuando te das cuenta que tienes 30 años, que estás grabando el disco número 17, por lo menos dices ‘caramba no me equivoqué’”, añadió.

A renglón seguido, el compositor precisó que lo más difícil de estas tres décadas ha sido “reinventarse y aprender del negocio”. “Hoy el algoritmo nos ha cambiado la vida a todos y hay que entender a qué nicho quieres llegar y que hay público y música para todos”, dijo.

“Yo no hablo de política ni de religión, hablo de amor o desamor. Cualquier persona que escucha una canción mía se puede sentir identificada”, agregó.

Una colaboración con Alberto Plaza

Aprovechando la instancia, Gian Marco se refirió a su colaboración con el cantante chileno, Alberto Plaza, en la canción ‘No me quites la ilusión‘, y señaló: “Es maravillosa, súper linda, es una canción que me encanta y me sorprendió mucho que me invitara a su álbum que es de dúos”.

En cuanto a su opinión respecto a la imagen política de Plaza, el cantante peruano fue directo y recalcó: “No hablo de eso porque no me compete, no soy una persona que habla de política y menos de otros país y de un pensamiento político de alguien que yo considero un amigo. Lo que él piense o hable de su país es su problema”.

Gian Marco celebrará sus 30 años de carrera con su público en Chile este 26 de mayo en el Teatro Caupolicán, a las 21:00 horas y aún hay entradas disponibles en PuntoTicket.