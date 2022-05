Gorillaz se presentó en Chile con guiños a la cultura mapuche

La banda británica Gorillaz, liderada por el músico Damon Albarn, se presentó ante un Movistar Arena repleto. El show estuvo marcado por la cercanía de los músicos con los fanáticos y por los guiños hacia el pueblo mapuche.

El concierto tuvo atrasos leves en la entrada del público, dado que en los accesos hacia el recinto del Parque O’Higgins se exigía el pase de movilidad. La artista electrónica Valesuchi fue la encargada de abrir los fuegos, a eso de las 19:45 hrs, ante una arena aún incompleta.

La banda del reconocido músico inglés Damon Albarn, fundador de Blur y exponente del Britpop, comenzó su show a las 21:15 hrs de la noche. El público pudo escuchar verdaderos clásicos como Tomorrow comes today, On melancholy hill y Feel Good Inc., además de temas de su último disco de colaboraciones Song Machine.

Guiños al pueblo mapuche

El show sorprendió con guiños para la cultura mapuche. La bandera emblema del pueblo originario fue parte permanente del escenario. Además, Albarn tocó un instrumento similar a la tradicional trutruka al término de la canción Don’t get lose in heaven.

Si bien algunos fanáticos extrañaron la presencia de algún artista nacional invitado, como había sucedido en Argentina, el show dejó contentos a la gran masa de espectadores que repletaron el Movistar Arena. Durante la presentación en suelo trasandino, la banda compartió escenario con el artista urbano Trueno, para interpretar el tema Clint Eastwood, pero la sorpresa no pudo ser replicada en Chile.

Durante el concierto, Gorillaz se mostró cercano a la audiencia presente. Damon Albarn bajó en más de una oportunidad del escenario para estrechar la mano al público de cancha y de la platea. El músico también recibió de regalo una mascara de medio rostro y una bandera chilena.

Mira algunos de los momentos que marcaron la noche de Gorillaz en Santiago