Conforme avanza el tiempo y las misiones de exploración espacial se multiplican, y con la perspectiva de la presencia humana en diversos puntos del espacio, resulta natural la necesidad de mejorar y desarrollar métodos más efectivos de comunicación.

En este contexto, el experimento DSOC (Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo) a bordo de la nave espacial Psyche de la NASA ha logrado transmitir, por primera vez, un mensaje a la Tierra utilizando un láser infrarrojo cercano codificado con datos de prueba desde una distancia de casi 16 millones de kilómetros, aproximadamente 40 veces más lejos que la distancia entre la Luna y la Tierra.

Este hito, la demostración de comunicaciones ópticas más lejana jamás realizada, según un comunicado de prensa del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, supone un avance significativo en la forma en que las naves espaciales pueden comunicarse.

DSOC, un demostrador técnico de dos años que acompaña a la nave espacial Psyche en su ruta hacia el asteroide Psyche del cinturón principal entre Marte y Júpiter, alcanzó su “primera luz” el 14 de noviembre, cuando el transceptor láser de la nave espacial se conectó a una potente baliza láser de enlace ascendente desde el Laboratorio del Telescopio de Comunicaciones Ópticas en Table Mountain, California.

Esta conexión permitió al transceptor orientar su láser de enlace descendente hacia Palomar, ubicado a 130 kilómetros al sur. Los sistemas automatizados ajustaron con precisión la puntería durante este proceso.

Tras el éxito inicial, el equipo del DSOC se enfocará ahora en perfeccionar los sistemas que controlan la orientación del láser de descenso a bordo del transceptor. Una vez logrado, el proyecto podrá demostrar la transmisión de datos de gran ancho de banda desde el transceptor a Palomar a varias distancias de la Tierra.

Remember the tech demo that launched with #MissionToPsyche? Well, it just called home.

It's the first time data has been transmitted – via laser – beyond the Moon, and it could transform how spacecraft communicate.

More on DSOC: https://t.co/LydN2YaQIn pic.twitter.com/NUaSzB53kv

— NASA JPL (@NASAJPL) November 17, 2023