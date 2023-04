SpaceX suspende lanzamiento de Starship, el cohete más poderoso del mundo

Este lunes, la empresa SpaceX suspendió el lanzamiento del cohete más poderoso del mundo, “Starship”, debido a problemas técnicos.

En detalle, según explicó Elon Musk, la cancelación del despegue de la nave se produjo por un fallo en una válvula de presurización.

Según consigna El País, “Starship” puede llevar a hasta 100 pasajeros a la Luna o a Marte, por lo que este lanzamiento es parte fundamental de la nueva carrera estadounidense.

La planificación apunta a que este traslado de personas a la Luna se dé en 2025, a más de 50 años del primer hombre en el satélite.

SpaceX espera poder realizar el lanzamiento en las próximas 48 horas, es decir, el miércoles 19 de abril, aunque se irá ratificando o modificando con el paso de los días.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2023