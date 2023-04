Proyecto farmacéutico de universidad chilena llega hasta la Estación Internacional Espacial

La misión CRS-27, que fue lanzada a la Estación Internacional Espacial, llevó en su interior el proyecto ‘AmpliRx Space Pharmacy’: una plataforma de manufactura farmacéutica, que estará a la espera de ser utilizada en los próximos meses por el personal de la estación.

Según consignó La Tercera, el desarrollo de esta iniciativa estuvo bajo la empresa MakerHealth, que fue fundada por el investigador José Gómez-Márquez. El cual es parte del Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad (C+), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo (UDD).

En esa línea, 60 experimentos inaugurales envió la misión CRS-27 a la Estación Espacial para impulsar el trabajo en la fabricación de medicamentos y biomateriales. Así, con este experimento, se busca ver si existe alguna posibilidad de crear medicamentos rápidamente y accesibles en el espacio.

José Gómez-Márquez indicó que “estamos aprendiendo a rediseñar vías de fabricación sostenibles y con bajas emisiones de carbono para explorar cómo la producción sostenible de medicamentos aprende de los entornos extremos del espacio y beneficia el acceso farmacéutico en la Tierra”.

Por otro lado, el Centro de Investigación de Ingeniería UDD colaboró en este proyecto que consistió en: asistencia técnica del diseño de los objetos en sí, modificación de aspectos que optimizaron el desempeño del dispositivo y ajustes en los parámetros para la manufactura distribuida sincronizadamente en tres laboratorios.

Martín Gaete, investigador del C+ que colaboró en ‘AmpliRx Space Pharmacy’, indicó que “el establecer relaciones internacionales para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo constituye un pilar fundamental dentro de este mismo entorno”.

“Ya que nos permite aprender mutuamente sobre la resolución de diversas problemáticas y, al mismo tiempo, aportar a nivel global al desarrollo humano, lo que da cuenta de que en Chile se puede colaborar y hacer ciencia de nivel mundial”, concluyó el investigador.

We launched a space pharmacy aboard a Falcon 9 rocket on Tuesday.

This morning AmpliRx is reaching the ISS. This is our next adventure in democratizing tools for health and medicine. @amplispace @annayoung #spacex #crs27 #spacepharma #decentralizedbio https://t.co/bORtcdIK2s pic.twitter.com/SKqTQIh7d9

— Jose Gomez-Marquez @josegm@med-mastodon.com (@jfgm) March 16, 2023