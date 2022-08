Investigadores prueban con éxito vacuna contra el covid-19 para animales: “Evidenciamos una alta eficacia”

“Evidenciamos una alta eficacia“. Así fue calificada una investigación a cargo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid, quienes estudiaron los efectos de una vacuna contra el covid-19 para animales.

El “Estudio del potencial impacto del COVID-19 en mascotas y linces” se basó en conocer posibles escenarios que puedan causar nuevas variantes del SARS-CoV-2, enfermedad que afecta a todo el mundo desde principios de 2020, y también para evitar que el coronavirus se transmita en gatos.

“En nuestro estudio evidenciamos una alta eficacia del prototipo vacunal para limitar la replicación del virus en gatos, lo cual ayudaría a controlar la transmisión entre animales y evitar que puedan actuar como potenciales fuentes de infección”, señalaron.

El estudio fue publicado en la revista Research in Veterinary Science, y el cual contó con dos felinos que fueron inoculados con los prototipos de vacuna. Tras casi 40 días, ambos animales presentaron una fuerte respuesta inmunológica.

“Nuestro prototipo vacunal demostró ser eficaz en este sentido, ya que, en el caso de uno de los animales vacunados se evitó por completo la infección, mientras que en el otro estuvo limitada a la región del tracto respiratorio superior y sin excreción de virus infeccioso”, cerraron.