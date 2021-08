José Maza y el cambio climático: Reveló cómo la astronomía puede enseñarnos a enfrentarlo

José Maza acaba de sacar un nuevo libro llamado Dibujando el Cosmos, además de estrenar la segunda temporada de El Cosmos del Profe Maza, en el canal cultural NTV.

De eso y más conversó el Premio Nacional de Ciencias Exactas con Tu Nuevo ADN, donde uno de los temas más interesantes que abordó fue como la astronomía está muy ligada al cambio climático.

Lo primero que comentó Maza fue que su nuevo libro se basa en las casi cuatro décadas en que estuvo dictando la cátedra de Historia de la Astronomía en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile.

“Por cuarenta años hice clases de Historia de la Astronomía y como empecé hace tanto tiempo, y no había Internet, ni Wikipedia ni nada, yo empecé a escribir apuntes de las cosas que les enseñaba a mis alumnos”, reveló.

Y agregó que “como tengo apuntes de tantas cosas, estaba limpiando mi escritorio y dije ‘si estos apuntes se quedan aquí en mi escritorio, nunca nadie más los va a leer’, entonces decidí irlo poniendo en un libro”.

Así, José Maza expresó que su libro parte contando, por ejemplo, como los griegos veían el cielo hasta datos tan sabrosos sobre cómo se armó el calendario que usamos hasta el día de hoy.

“Son antigüedades que van quedando en el uso hasta el día de hoy”, indicó, manifestando que “es bonito ver que las cosas empezaron mucho antes de lo que uno cree y que tienen una raíz hasta hoy día”.

José Maza y el cambio climático

En tanto, en la segunda temporada de El Cosmos del Profe Maza, el astrónomo confirmó que se desarrollarán temas como los planetas y el cambio climático.

Y ahí, explicó como la astronomía puede ayudarnos a enfrentar este problema. “El cambio del clima en la Tierra es una cuestión muy importante y que los niños desde chiquititos tienen que entender”, señaló.

Y añadió que “si no hacemos nada, o si seguimos haciendo las mismas tonteras que hemos hecho los últimos 100 años, de aquí al 2100 la temperatura en la Tierra va a haber subido tres grados”.

Maza expuso cómo los planetas pueden orientarnos sobre esta problemática. “En el Sistema Solar hay dos pares de mellizos. Venus es nuestro mellizo y la temperatura es de 460 grados, cuando por la distancia que está del Sol Venus debería estar a unos 60, 70, máximo 80. Pero tiene 460 grados. Entonces entender qué le pasó a Venus, que se le encabritó el efecto invernadero, nos puede enseñar qué es lo que tenemos que hacer aquí en la Tierra“, señaló.

“Si se evaporan todos los océanos y todos se van a la atmósfera, tendríamos una frazada enorme atrapando el calor de la Tierra y la vida sería imposible. No sé si la Tierra quedaría a 400 grados, pero si queda a 200 grados el agua no podría estar ni líquida. Y no habría árboles, animales y ciertamente seres humanos”, añadió.

Por eso, para el Profesor José Maza, “es muy importante ver qué es lo que está pasando en la Tierra” y así colaborar a frenar un poco el lapidario informe sobre el cambio climático entregado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).