Las concluyentes reacciones de los expertos tras informe científico por cambio climático: “El planeta se está asfixiando”

En el marco del último informe científico realizado por The Intergovernmental Panel on Climate Change sobre el impacto tras el cambio climático, que responsabiliza a la humanidad del aumento de fenómenos extremos, y cómo este ha ido mermando el entorno natural ubicándolo en “código rojo”, las reacciones de autoridades que analizan permanentemente los retrocesos en la salud de la Tierra son categóricas,

“El informe del IPCC de hoy es un código rojo para la humanidad”, señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, quien aseguró además que “la viabilidad de nuestras sociedades depende de la actuación de gobiernos, empresas y ciudadanos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5°. Las alarmas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable2.

En virtud de lo anterior precisó que “las emisiones de gases de efecto invernaderos por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando a nuestro planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato. El calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra, y muchos de los cambios se vuelven irreversibles”.

