Nicolás Muena, virólogo e investigador: “Un test negativo en anticuerpos no implica necesariamente que uno no tenga inmunidad”

Los test de sangre que miden los anticuerpos generados tras la vacuna del Covid se están haciendo populares. Sin embargo, algunos expertos indican que los resultados pueden no ser tan precisos como uno quisiera.

Así lo descubrió Andrea Obaid, conductora de Tu Nuevo ADN, cuando contó a través de su Twitter que su examen de anticuerpos había salido positivo, generando la respuesta de muchos especialistas que aseguraron que la técnica no era la correcta.

Para aclarar estas dudas, el programa tomó contacto con Nicolás Muena, virólogo e investigador de la Fundación Ciencia y Vida, que entregó detalles sobre los exámenes que determinan la efectividad de las vacunas contra el coronavirus.

“Primero tenemos que entender qué es lo que mide este test serológico o test de anticuerpos“, comenzó explicando Muena. “Tenemos algunos test rápidos, algunos test que solamente son cualitativos, es decir, nos dicen si tienes o no anticuerpos, otros test que son cuantitativos, que nos pueden indicar un título o una cantidad de anticuerpos que tenemos”.

Agregó que “la mayoría de ellos están midiendo hoy día los anticuerpos llamados IgM, que son los primeros en responder ante una infección, y también los llamados IgG, que son los que responden de manera un poco más tardía, pero que suelen ser más específicos”.

Muena también explicó el vínculo entre las vacunas y estos test. “La mayoría de ellas están dirigidas a producir inmunidad solamente contra la (proteína) spike, a diferencia de la vacuna que hoy día se aplica mayoritariamente en Chile, que es la Sinovac, que justamente busca producir inmunidad contra el virus completo, porque es el virus completo activado”, sostuvo.

“Hay otras vacunas como la Pfizer-BioNTech, la Moderna o la Janssen, son todas vacunas que están usando las spike o ‘espías’, esta proteína de superficie, para producir inmunidad. ¿Qué sucede con eso? Que si tomamos un test de anticuerpos que esté dirigido contra otra pieza del virus que no sea esta spike y justo nos vacunamos con Pfizer, es probable que (el test) nos salga negativo, a pesar que el sistema inmune esté respondiendo”.

En esa línea, Muena remarcó que “los anticuerpos no son el único brazo armado que tiene el sistema inmune para responder frente a una infección. También hay células del sistema inmune, como los Linfocitos T, específicos contra el virus, se enfocan en atacar las células que están infectadas, es decir, de alguna forma cerrar estas fábricas virales y contener la infección“.

“¿Qué quiero decir con esto? Que un test negativo para anticuerpos no implica necesariamente que uno no tenga inmunidad, porque puede tener este otro tipo de inmunidad que este test no estaría midiendo”, aseveró.

El virólogo recordó que “la vacuna es una de las mejores herramientas que tenemos contra la progresión de una enfermedad más severa. No necesariamente va a bloquear la infección, pero va a prevenir la enfermedad grave“.

Incluso, las nuevas variantes del virus como la sudafricana hacen que “algunos anticuerpos dejen de unirse con una alta afinidad, de manera que no neutralizan tan bien y se pueden infectar personas que ya están vacunadas. No podemos descartar que el virus mute en los próximos años y tengamos que actualizar los medicamentos“, dijo Muena.

Sobre si es recomendable hacerse el examen, el investigador indicó que “la información que entrega hoy día el test es muy específica, no sabemos hasta qué grado los anticuerpos protegen, y en el caso de que salga negativo no significa que no tenga protección. Si esto va a ser un factor de preocupación no lo recomendaría”.

A fines de abril, Pfizer BioNTech confirmó que podría necesitarse una tercera dosis de la vacuna, ya que la protección puede desvanecerse con el correr de los meses.

“Tener los anticuerpos no significa que seamos súper humanos y que el virus no nos puede hacer nada, hay que seguir con las otras restricciones”, finalizó el experto, que destacó el factor socioeconómico como una de las razones de que las cuarentenas no funcionen y que los contagios sigan aumentando.