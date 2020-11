Dra. Vivian Luchsinger sobre anuncio de Pfizer-BioNTech: “Tiene que demostrar que sí sirve para evitar lo que queremos evitar. Eso toma tiempo”

La noticia que revolucionó la jornada fue el anuncio de la farmacéutica Pfizer en conjunto a BioNTech, quienes aseguraron que su vacuna contra el Covid-19 ha mostrado una efectividad del 90%.

Y mayor importancia tomó la novedades en el país, ya que el gobierno tiene una alianza con las empresas, lo que permitiría que las vacunas este en Chile a principios del 2021.

Es por esto que Tu Nuevo ADN conversó con la doctora Vivian Luchsinger del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile.

“Es una buena noticia, pero yo creo que hay que tomarla no con tanto revuelo, porque la eficacia mostrada es avisada un mes después de la primera dosis de vacuna, es un tiempo bien acotado”, declaró de entrada.

De esta manera, agregó que “tenemos que ser un poco realistas en dimensionar lo que significa eso: el tiempo de la vacuna es un tiempo bien corto”.

A raíz de lo anterior, se refirió a las declaraciones del ministro de Salud Enrique Paris, el cual afirmó que “Pfizer estima que podrá suministrar 50 millones de dosis para este año y 1.300 millones de dosis para fines de 2021, estamos bastante contentos con esta noticia, tenemos un convenio firmado con Pfizer para acceder a esta vacuna”.

Luchsinger replicó que “se entiende la ansiedad por encontrar la vacuna y que es la solución de un montón de problemas, pero esto no es mágico. Aquí no hay magia y hay que aplicar la ciencia. La ciencia dice que hay que esperar los resultados y verlos”.

¿Quiénes son el 10% que no tuvieron eficacia?

Tras el informe de la farmacéutica, una de las dudas que surgió del anuncio fue ¿quiénes son ese 10% que le quitan la total efectividad a la inoculación? La experta contestó que “uno quiere encontrar la respuesta“.

“Entonces, en base de lo que sabemos, que es a través de la prensa, si uno dice que tiene una eficacia de un 90%, eso quiere decir que 90 de cada 100 vacunados no desarrollaron la infección cuando se expusieron al virus, así lo interpretamos”, agregó.

Y si eso corresponde, “quiere decir que hay 10 personas de las que están vacunadas que se infectaron o que esas personas no se pudo evaluar eso porque no estuvieron expuestas al virus”.

Luego, la experta se refirió a lo extenso que es el proceso para que una vacuna sea lanzada. Así, explicó que la fase 3 es “para demostrar que son eficaces, significa que si tú vacunas a una persona, en este caso contra el Sars Cov2, saber si se infectan o no se infectan, saber si es capaz de evitar la infección o de evitar la enfermedad. Entonces, requiere más tiempo”.

“No es solo demostrar que produce respuesta inmune, que no produce efectos adversos importantes y que es segura, sino que tiene que demostrar que sí sirve para evitar lo que queremos evitar. Eso toma tiempo, porque tienes que ver a través del tiempo, meses, en que la persona se exponga al virus y vea si se infecta o no”, sumó.

Y explicó que en este caso no existe “un ensayo experimental en donde todos los vacunados se expusieron frente al virus, y puedes decir si se infectaron o no. Hay personas que no se están exponiendo todos los días y por eso es que tienen que ser más largos los tiempos de estudio“.

En esta misma línea contó los pasos a seguir. “Los estudios de fase 3 tienen que completarla y en esta se tiene que demostrar que realmente sirve”, explicó. Posterior a ese proceso, “pasa todo un proceso de aprobación y de validación. Cuando está aprobado ya puede ser distribuido. La verdad es que ha sido impresionante la rapidez de los procesos y de las fases que se han hecho con las vacunas contra este virus”.

El último paso sería comenzar a entregar las dosis de vacunas, que según la experta “ya las están produciendo. De hecho, la producción de este tipo de vacunas no es tan complicado porque ellos tienen la tecnología para hacerlo. Entonces, pueden tener ya millones de dosis preparadas y tenerlas mas o menos rápido”.

Eficacia de los grupos de riesgo y falsa seguridad

La crisis sanitaria puso en boca a los grupos de riesgo: los adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes. “Una vez que se ha mostrado que las personas son sanas, que no tienen enfermedades base y que no ha habido problema con ellos y que la vacuna sirve, hay que incorporar a los otros grupos de riesgo“.

Po lo que, “el siguiente paso sería incluir a adultos mayores, que son un grupo poblacional de riesgo. Hay que completar esos estudios para ver si en esas personas hay respuesta inmune adecuada, y que no haya efectos adversos”.

Porque, sí, hay riesgos al inyectarse. Y uno tan importante como lo directamente biológico, es la falsa seguridad. “Que tú estés vacunada y te sientas completamente protegida, y dejes de tener estrategias de prevención como el distanciamiento social y el uso de mascarilla”, explicó la experta.

Al cierre de la entrevista comentó sobre las medidas preventivas a nivel nacional y aseguró que la gente se está relajando. “Me ha llamado la atención el relajo de las personas. Veo que salen, no usan mascarillas, están relajados absolutamente y eso es muy peligroso porque el virus está“.

Y recordó: “que no nos infecten a uno va a depender de como actuemos, si nosotros estamos relajados y consideramos que ya no hay riesgo de infección, dejamos de usar la mascarilla, se nos olvidó el distanciamiento social y físico, entonces nos vamos a infectar y vamos a tener un numero alto de infectados”.

A raíz de lo anterior, comentó como epidemióloga sobre la posibilidad de una segunda ola y aseguró que solo dependerá “del comportamiento humano. Si las personas están relajadas como ahora y dejan de lado las estrategias de prevención que mencionamos vamos a tener muchos casos más. Si la gente toma nuevamente responsabilidad y conciencia podemos disminuirlo“.

Por lo que recordó, que “el virus no se ha ido a ninguna parte y esto que haya calor no significa que se vaya, así que la incomodidad con la mascarilla y todo los demás hay que asumirla nomas”.

Además de recalcar que las salidas al aire libre, “disminuyen la posibilidad de contagio siempre y cuando mantengamos la distancia, si yo estoy al aire libre y tengo una persona al lado de la otra o muy cerca sin mascarilla y la otra persona esta infectada me puedo infectar igual”.